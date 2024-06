Khối tài sản đồ sộ của tỷ phú nhiều vợ nhất thế giới

Vua Mswati III là Quốc vương của Vương quốc Eswatini, đồng thời là người đứng đầu của Hoàng tộc Swazi. Eswatini (hay Swaziland) là một vương quốc nhỏ bé, quốc gia duy nhất ở Châu Phi theo chế độ quân chủ. Ảnh: The Independent Sau khi kế vị ngôi vua vào năm 1986 ở tuổi 18, vua Mswati III nổi tiếng với lối sống xa hoa. Ảnh: The Africanroyal Tính đến năm 2020, vua Mswati III có khoảng ít nhất 15 vợ và 35 con. Những người vợ vua Mswati III đều có gia thế tốt, học thức và nhan sắc nổi bật. Ảnh: TheSun Dù đã có nhiều thê thiếp trẻ trung và thuộc hạng tuyệt sắc giai nhân ở Swaziland nhưng nhà vua Mswati-III vẫn không ngừng tìm kiếm thêm mỹ nữ mới mỗi năm. Ảnh: The Maravi Post Trái ngược với phần đông người dân sống trong nghèo đói, vua Mswati III từng được tạp chí Forbes bình chọn là người đàn ông giàu thứ 15 thế giới và là người châu Phi duy nhất có tên trong top 100. Ảnh: Getty Năm 2008, theo thống kê của tạp chí Forbes, vua Mswati III sở hữu khối tài sản tương đương 200 triệu USD. Ảnh: Getty Vua Mswati III còn tậu cho mình một chiếc Airbus A340-300 trị giá 13,2 triệu USD. Ảnh: Thisisafrica Năm 2004, Vương quốc Eswatini được hơn 18 triệu USD viện trợ. Tuy nhiên, vua Mswati III chi gần 11,5 triệu USD xây cung điện cho các bà vợ, mỗi người một cung điện. Ảnh: DM Năm 2005, Mswati III chi khoảng 800.000 USD (18,5 tỷ đồng) để mua 10 chiếc BMW cho 11 người vợ và 3 hôn thê tuổi teen. Ảnh: DM Trước đó, Vua Mswati III sắm cho mình một chiếc Maybach 62 xa xỉ trị giá tới nửa triệu USD. Ảnh: DM Dịp Giáng sinh năm 2019, nhà vua tiếp tục thể hiện độ chịu chơi của mình khi mua 19 chiếc Rolls Royce tặng các bà vợ và một chiếc Rolls Royce Cullinan trị giá 15 triệu USD cho chính mình. Ảnh: DM Nhà vua Mswati III thích du lịch nước ngoài. Điểm đến ưa thích của ông là Las Vegas (Mỹ). Mỗi lần đi, nhà vua thường dẫn theo người vợ được “sủng ái” nhất cùng nhiều tuỳ tùng. Ảnh: DM

