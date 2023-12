Khám phá nhà cổ 200 năm đẹp nức tiếng ở miền Tây

Trong quần thể làng nhà cổ Đông Hòa Hiệp (Cái Bè, Tiền Giang), ngôi nhà cổ của ông Lê Quag Xoát ở ấp An Thạnh (xã Đông Hòa Hiệp) đặc biệt nhất bởi xây dựng lâu đời và có sự pha trộn giữa kiến trúc phương Đông – phương Tây rất độc đáo. Ảnh: Báo Vĩnh Long Ngôi nhà được khởi công xây dựng năm 1818 đến năm 1821 mới hoàn thành do ông tổ 6 đời trước của ông Lê Quang Xoát là ông Lê Văn Ký đứng ra xây dựng. Ảnh: Baoapbac Căn nhà tọa lạc giữa vườn cây ăn trái có diện tích 9667,7 m. Ảnh: Dân trí Theo ghi chép còn lại trong dòng họ Lê ở Đông Hòa Hiệp, để xây dựng được ngôi nhà, ông Lê Văn Ký đã bỏ ra 10 năm mua gỗ ở tận Campuchia, rồi đóng bè thả theo dòng sông Cửu Long về Việt Nam đến Cái Bè thì kéo lên. Ảnh: Baoapbac Khi đã chuẩn bị đủ số gỗ làm nhà, ông Ký ra tận Huế thuê thợ vào làm ròng rã hơn 3 năm mới hoàn thành. Ảnh: Tản Mạn Kiến TrúcNgôi nhà rộng 750 m2, xây dựng theo kiến trúc kiểu nhà rường của Huế, gồm ba gian, hai chái, hình chữ Đinh cùng các hoa văn chạm khắc, trang trí công phu. Ảnh: Tản Mạn Kiến Trúc Ở giữa phòng khách là bàn thờ gia tiên. Ảnh: Baoapbac Nền nhà lát bằng gạch tàu hình lục giác. Ảnh: Baoapbac Mái nhà lợp theo lối âm dương điển hình của kiến trúc cổ. Ảnh: Baobinhphuoc Đáng chú ý, bên trong căn nhà cổ từ cột, kèo, vách, sàn cho đến bàn thờ đều được làm bằng các loại gỗ quý như lim, căm xe. Ảnh: Tản Mạn Kiến Trúc Các hoa văn chim chóc, rồng phượng, lá cành trên cánh cửa, cột nhà, lan can... được chạm trổ công phu và còn nguyên bản. Ảnh: BaoapbacCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

