Khám phá cuộc sống ở thành phố giàu “ngầm” của châu Á

Đài Bắc - thủ đô của Đài Loan, là một trong những thành phố có nhiều cư dân triệu phú nhất thế giới. Theo báo cáo, khoảng 1.519 cư dân của Đài Bắc sở hữu ít nhất 30 triệu USD. Quận Xinyi là một trong những khu phố hàng đầu ở Đài Bắc. Các triệu phú thường mua đồ xa xỉ ở đây. Xinyi có tới 14 trung tâm mua sắm trong một khu vực chỉ có 1,53 triệu m2. So với Hồng Kông, Singapore và New York, những ngôi nhà sang trọng ở thành phố Đài Bắc vẫn có giá rẻ hơn. Mức giá dao động từ 1.600 đến 2.400 USD/foot vuông, so với mức trung bình 3.500 USD mỗi foot vuông ở Singapore và 3.850 USD ở Hồng Kông. Tòa tháp One Park Taipei là nơi có giá bán kỷ lục (tính trên cơ sở một mét vuông) ở Đài Loan. Một số nhà giàu khác ở Đài Bắc lại có xu hướng thích sống trong các biệt thự sang trọng trong một khu phố yên tĩnh hơn. Phần lớn những người giàu có Đài Loan thích lối sóng khiêm tốn. Họ có thể mua đồ hàng hiệu đắt tiền nhưng không muốn người khác thấy điều đó.Đài Bắc là một trong những điểm đến ăn uống hàng đầu ở châu Á. Người giàu ở đây thích thưởng thức các món ăn ngon của thành phố. Nguồn ảnh: BI. Video: Cuộc sống ở thành phố nghèo nhất nước Mỹ. Nguồn: Vietnamnet.

