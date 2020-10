Hé lộ cơ ngơi kinh doanh kín tiếng của Công Vinh - Thủy Tiên điều hành

Tháng 11/2017, Thủy Tiên thành lập Công ty TNHH Media Ball, có trụ sở tại D18 đường 5A, khu dân cư Tân Hưng, phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM) với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, Thủy Tiên góp 50% vốn, một nửa cổ phần còn lại do bà Phan Thị Thanh Hiếu nắm giữ. Nữ ca sĩ cho biết, số tiền góp vào công ty này (10 tỷ đồng) được cô tích góp trong nhiều năm đi hát. Công ty của Thủy Tiên hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, tổ chức sự kiện và đầu tư tài chính. Tuy nhiên, đến ngày 29/9/2018, Media Ball đã xin giải thể với lý do kinh doanh không hiệu quả. Trước thời điểm Media Ball giải thể khoảng 6 tháng (tháng 3/2018), Thủy Tiên đã thành lập Công ty TNHH CV9 (tiền thân là Công ty TNHH Cobala), đóng trụ sở tại quận 7, TP.HCM. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, tại đây Thủy Tiên và Công Vinh cùng đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Theo Nhadautu.vn , trong năm 2019, CV9 thu về 98,4 triệu đồng doanh thu, trong khi lỗ sau thuế 882,3 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản kiêm vốn chủ sở hữu đều ở mức 7,7 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu đạt 8,6 tỷ đồng. Trong khi đó, Công Vinh cũng chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh sau khi rời xa sự nghiệp quần đùi áo số. Anh là người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Đào tạo Bóng đá Công Vinh. Doanh nghiệp được thành lập vào ngày 22/5/2013, đóng trụ sở tại phòng 601A, tòa nhà Tecco, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An. Tuy nhiên đến ngày 24/7/2018, công ty này đã ngừng hoạt động. Trước đó, ngày 10/5/2017, Công Vinh góp vốn thành lập CTCP Bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu, chủ quản CLB Bà Rịa – Vũng Tàu. Công ty này có vốn điều lệ ban đầu ở mức 200 tỷ đồng, trong đó Lê Công Vinh góp 10%, 90% phần vốn còn lại được góp bởi Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bình Minh (30%), Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Viễn Đông (30%) và Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Ngọc Việt (30%). Trong năm 2019, CTCP Bóng đá Bà Rịa – Vũng Tàu thu về 15,1 tỷ đồng doanh thu, cao hơn gần 7 tỷ đồng so với năm 2018. Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 59,6 tỷ đồng và 53,1 tỷ đồng. Video: Thủy Tiên trở về sau chuyến từ thiện miền Trung. Nguồn Zing

