Hành trình vạch trần nghi vấn Asanzo hàng Trung Quốc “gắn mác” thương hiệu Việt

Sáng 21/6, tờ Phụ nữ TP.HCM đăng tải bài viết "Công ty 'ma' nhập hàng Trung Quốc cho thương hiệu Việt chất lượng cao" khiến không ít người tiêu dùng quan tâm. Theo đó, công ty Asanzo bị nghi ngờ sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm "đánh lận con đen", nhập hàng nguyên chiếc từ Trung Quốc nhưng lại dán mác Việt Nam để qua mặt người tiêu dùng cùng các cơ quan quản lý. Theo đó, Asanzo bị "tố" lập nên các công ty "ma", không có thật, để nhập hàng từ Trung Quốc sau đó bí mật đưa về các nhà máy của Asanzo tại Việt Nam. Không chỉ thế, bài báo cũng đưa ra nghi vấn Asanzo cho công nhân gỡ tem "made in China" trên sản phẩm rồi dán đè tem "xuất xứ Việt Nam" trước khi tung ra thị trường. Trước nghi vấn “Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam”, chia sẻ trên Vietnamnet, CEO Asanzo - ông Phạm Văn Tam cho biết sản phẩm Asanzo không phải “Made in Việt Nam” mà là xuất xứ tại Việt Nam. Trợ lý của CEO Phạm Văn Tam cho biết phía Asanzo sẽ tổ chức họp báo và thông tin rộng rãi về sự việc vừa được báo chí phản ánh. Ông Tam cho rằng, việc Asanzo nhập các linh kiện từ Trung Quốc về để lắp ráp thành sản phẩm không có gì mới. Ý thức được điều này, khi gắn nhãn, bao bì cũng như trong giấy bảo hành, Asanzo chỉ ghi “Xuất xứ Việt Nam” thay vì “Made in Việt Nam” trên sản phẩm. Trả lời về việc Asanzo xóa dấu Trung Quốc, ghi “xuất xứ Việt Nam”, theo luật sư Đặng Thành Trí (Đoàn Luật sư TP.HCM) là không đúng quy định. Theo tìm hiểu của PV với các trung tâm điện máy và một số trang TMĐT lớn tại Việt Nam, các đơn vị này đều đang chờ đợi thông tin thức từ Asanzo để quyết định những bước tiếp theo. Trong khi đó, đại diện Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho rằng hành vi nhập hàng Trung Quốc ghi xuất xứ Việt Nam đã gây tổn thương nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam vào hàng Việt. Vì vậy, dù đang trong lúc chờ cơ quan điều tra kết luận nhưng Hội vẫn quyết định tước quyền sử dụng nhãn hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao với các sản phẩm của Tập đoàn Asanzo, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Video: Thương hiệu Tivi Asanzo. Nguồn: HTV9.

Sáng 21/6, tờ Phụ nữ TP.HCM đăng tải bài viết "Công ty 'ma' nhập hàng Trung Quốc cho thương hiệu Việt chất lượng cao" khiến không ít người tiêu dùng quan tâm. Theo đó, công ty Asanzo bị nghi ngờ sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm "đánh lận con đen", nhập hàng nguyên chiếc từ Trung Quốc nhưng lại dán mác Việt Nam để qua mặt người tiêu dùng cùng các cơ quan quản lý. Theo đó, Asanzo bị "tố" lập nên các công ty "ma", không có thật, để nhập hàng từ Trung Quốc sau đó bí mật đưa về các nhà máy của Asanzo tại Việt Nam. Không chỉ thế, bài báo cũng đưa ra nghi vấn Asanzo cho công nhân gỡ tem "made in China" trên sản phẩm rồi dán đè tem "xuất xứ Việt Nam" trước khi tung ra thị trường. Trước nghi vấn “Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam”, chia sẻ trên Vietnamnet, CEO Asanzo - ông Phạm Văn Tam cho biết sản phẩm Asanzo không phải “Made in Việt Nam” mà là xuất xứ tại Việt Nam. Trợ lý của CEO Phạm Văn Tam cho biết phía Asanzo sẽ tổ chức họp báo và thông tin rộng rãi về sự việc vừa được báo chí phản ánh. Ông Tam cho rằng, việc Asanzo nhập các linh kiện từ Trung Quốc về để lắp ráp thành sản phẩm không có gì mới. Ý thức được điều này, khi gắn nhãn, bao bì cũng như trong giấy bảo hành, Asanzo chỉ ghi “Xuất xứ Việt Nam” thay vì “Made in Việt Nam” trên sản phẩm. Trả lời về việc Asanzo xóa dấu Trung Quốc, ghi “xuất xứ Việt Nam”, theo luật sư Đặng Thành Trí (Đoàn Luật sư TP.HCM) là không đúng quy định. Theo tìm hiểu của PV với các trung tâm điện máy và một số trang TMĐT lớn tại Việt Nam, các đơn vị này đều đang chờ đợi thông tin thức từ Asanzo để quyết định những bước tiếp theo. Trong khi đó, đại diện Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho rằng hành vi nhập hàng Trung Quốc ghi xuất xứ Việt Nam đã gây tổn thương nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam vào hàng Việt. Vì vậy, dù đang trong lúc chờ cơ quan điều tra kết luận nhưng Hội vẫn quyết định tước quyền sử dụng nhãn hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao với các sản phẩm của Tập đoàn Asanzo , nhằm bảo vệ người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Video: Thương hiệu Tivi Asanzo. Nguồn: HTV9.