Hải Phòng: Người dân xếp hàng dài dằng dặc từ 4 giờ sáng mua bánh Trung thu

Hàng năm, cứ “đến hẹn lại lên”, bắt đầu từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 (âm lịch) tại các cửa hàng bánh Trung thu trên phố Cầu Đất (Hải Phòng) lại tấp nập người, xe xếp hàng rồng rắn mua bánh Trung thu. Mới hơn 6h sáng phố Cầu Đất đã đông nghẹt người đi mua hàng. Nhiều khách xếp hàng từ 4h sáng để mua bánh. (Ảnh: CTV) Nhiều người không ngại xếp hàng từ tờ mờ sáng hay đứng chờ cả tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng chỉ để mua được đúng loại bánh mình yêu thích. Trước cửa hàng bánh Đông Phương, khách xếp hàng dài vài chục mét, vòng trong vòng ngoài nhích từng chút mới tới quầy bàn bánh. Chị T.T.H ở Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, chị xếp hàng từ 6h đến 7h mới mua được hai hộp bánh nướng với giá 130.000/ chiếc. “Ở Hà Nội không thiếu bánh trung thu nhưng bạn mình chỉ thích ăn bánh trung thu Đông Phương ở Hải Phòng, vì thế hôm nay mình mới phải xếp hàng thế này. Thực sự nghĩ cũng rất ngại vì mấy lần đi muộn, xếp hàng mãi mà không đến lượt nên hôm nay mình đi từ 6h”, chị H nói. Anh H.V.K, ở xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết: “Biết là lượng khách rất đông nên mình tranh thủ dậy sớm, xếp hàng từ 5h sáng để mua bánh. Bánh trung thu thì ở gần nhà mình cũng bày bán rất nhiều nhưng muốn cho trang trọng, lịch sự và có thương hiệu để biếu đối tác nên mình phải vất vả xếp hàng như vậy”. Theo một số người dân sinh sống gần hiệu bánh Đông Phương, nhiều ngày nay, mặc dù 7h30 hiệu bánh mới mở cửa, nhưng từ tầm 4-5h sáng, trước cửa hiệu đã có rất đông người xếp hàng chờ mua. Từ lúc hiệu bánh mở cửa cho đến tối muộn, lượng khách dường như không hề giảm. Do lượng khách quá đông, để tránh tình trạng lộn xộn, tiệm bánh đã cho kẻ vạch để người dân xếp hàng. Khách phải ghi các đơn hàng sẵn ra giấy để đưa cho nhân viên nhằm tiết kiệm thời gian, đồng thời cửa hàng cũng quy định mỗi khách chỉ được mua hai lần/ngày, tối đa mỗi lần 20 chiếc. Cũng theo những người dân, những vị khách xếp hàng mua bánh từ sáng sớm tới tối muộn chủ yếu là những tiểu thương mua để mang đi bán lại kiếm lời. Mỗi chiếc bánh khi mang ra ngoài bán lại có lời từ 10.000 - 20.000 đồng. Có những người đã nhận gom đơn của khách, buộc phải xếp hàng sớm mới mua đủ chủng loại và số lượng bánh để trả đơn. Tình trạng khách xếp hàng dài trước các cửa hàng bánh Trung thu trên phố Cầu Đất (Hải Phòng) bắt đầu từ khoảng giữa tháng 7 âm lịch, trước Trung thu cả tháng. Đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều dịch vụ “ăn theo” như trông giữ xe, thậm chí là cả xếp hàng mua hộ bánh. Từ đầu tháng 8 âm lịch, khách mua ngày càng đông, khiến phố Cầu Đất đoạn từ ngã tư Thành Đội đến đường tàu (khoảng 300m) thường xuyên xảy ra tắc nghẽn, khiến công an phường sở tại phải cắt cử lực lượng luân phiên đảm bảo giao thông và trật tự tại điểm này. Theo tìm hiểu, ngoài thương hiệu bánh Trung thu Đông Phương được rất nhiều người ưa chuộng thì còn có các hiệu bánh Trung thu khác nổi tiếng như: Thanh Lịch, Như Ý Cát Tường, Bình Minh… Bánh đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, chất lượng ngày càng nâng cao, với nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn, giá bánh dao động từ 60.000 đến 220.000 đồng một chiếc. Loại bánh to, đặc biệt bán từ 650.000 đến 2,3 triệu đồng/chiếc. Được biết, UBND TP Hải Phòng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2022.

Hàng năm, cứ “đến hẹn lại lên”, bắt đầu từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 (âm lịch) tại các cửa hàng bánh Trung thu trên phố Cầu Đất (Hải Phòng) lại tấp nập người, xe xếp hàng rồng rắn mua bánh Trung thu. Mới hơn 6h sáng phố Cầu Đất đã đông nghẹt người đi mua hàng. Nhiều khách xếp hàng từ 4h sáng để mua bánh. (Ảnh: CTV) Nhiều người không ngại xếp hàng từ tờ mờ sáng hay đứng chờ cả tiếng đồng hồ giữa trời nắng nóng chỉ để mua được đúng loại bánh mình yêu thích. Trước cửa hàng bánh Đông Phương, khách xếp hàng dài vài chục mét, vòng trong vòng ngoài nhích từng chút mới tới quầy bàn bánh. Chị T.T.H ở Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, chị xếp hàng từ 6h đến 7h mới mua được hai hộp bánh nướng với giá 130.000/ chiếc. “Ở Hà Nội không thiếu bánh trung thu nhưng bạn mình chỉ thích ăn bánh trung thu Đông Phương ở Hải Phòng, vì thế hôm nay mình mới phải xếp hàng thế này. Thực sự nghĩ cũng rất ngại vì mấy lần đi muộn, xếp hàng mãi mà không đến lượt nên hôm nay mình đi từ 6h”, chị H nói. Anh H.V.K, ở xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết: “Biết là lượng khách rất đông nên mình tranh thủ dậy sớm, xếp hàng từ 5h sáng để mua bánh. Bánh trung thu thì ở gần nhà mình cũng bày bán rất nhiều nhưng muốn cho trang trọng, lịch sự và có thương hiệu để biếu đối tác nên mình phải vất vả xếp hàng như vậy”. Theo một số người dân sinh sống gần hiệu bánh Đông Phương, nhiều ngày nay, mặc dù 7h30 hiệu bánh mới mở cửa, nhưng từ tầm 4-5h sáng, trước cửa hiệu đã có rất đông người xếp hàng chờ mua. Từ lúc hiệu bánh mở cửa cho đến tối muộn, lượng khách dường như không hề giảm. Do lượng khách quá đông, để tránh tình trạng lộn xộn, tiệm bánh đã cho kẻ vạch để người dân xếp hàng. Khách phải ghi các đơn hàng sẵn ra giấy để đưa cho nhân viên nhằm tiết kiệm thời gian, đồng thời cửa hàng cũng quy định mỗi khách chỉ được mua hai lần/ngày, tối đa mỗi lần 20 chiếc. Cũng theo những người dân, những vị khách xếp hàng mua bánh từ sáng sớm tới tối muộn chủ yếu là những tiểu thương mua để mang đi bán lại kiếm lời. Mỗi chiếc bánh khi mang ra ngoài bán lại có lời từ 10.000 - 20.000 đồng. Có những người đã nhận gom đơn của khách, buộc phải xếp hàng sớm mới mua đủ chủng loại và số lượng bánh để trả đơn. Tình trạng khách xếp hàng dài trước các cửa hàng bánh Trung thu trên phố Cầu Đất (Hải Phòng) bắt đầu từ khoảng giữa tháng 7 âm lịch, trước Trung thu cả tháng. Đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều dịch vụ “ăn theo” như trông giữ xe, thậm chí là cả xếp hàng mua hộ bánh. Từ đầu tháng 8 âm lịch, khách mua ngày càng đông, khiến phố Cầu Đất đoạn từ ngã tư Thành Đội đến đường tàu (khoảng 300m) thường xuyên xảy ra tắc nghẽn, khiến công an phường sở tại phải cắt cử lực lượng luân phiên đảm bảo giao thông và trật tự tại điểm này. Theo tìm hiểu, ngoài thương hiệu bánh Trung thu Đông Phương được rất nhiều người ưa chuộng thì còn có các hiệu bánh Trung thu khác nổi tiếng như: Thanh Lịch, Như Ý Cát Tường, Bình Minh… Bánh đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, chất lượng ngày càng nâng cao, với nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn, giá bánh dao động từ 60.000 đến 220.000 đồng một chiếc. Loại bánh to, đặc biệt bán từ 650.000 đến 2,3 triệu đồng/chiếc. Được biết, UBND TP Hải Phòng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2022.