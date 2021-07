Hà Nội xử phạt nhiều shipper tự do, không giấy “thông hành”

Trong những ngày thực hiện theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đã cấm các dịch vụ vận chuyển hàng bằng xe 2 bánh (shipper) hoạt động. Nhằm đảm bảo lưu thông hàng hoá, Sở GTVT Hà Nội chỉ cấp phép hoạt động cho 2.200 shipper là nhân viên bưu chính và một số sàn giao dịch điện tử có đăng ký online. Để kiểm soát tình trạng shipper hoạt động tự do, công an các phường trên địa bàn Thành phố đã thường xuyên kiểm tra những phương tiện chở hàng ngoài đường. Thiếu tá Chu Đình Cường - CSTT Công an phường Khương Mai cho biết, trong quá trình kiểm tra, những người nào vận chuyển hàng hoá có giấy giới thiệu hoặc xác nhận của công ty đang làm việc sẽ tiếp tục được di chuyển. Đối với những người hoạt động tự do sẽ bị lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật. Anh Nguyễn Đắc Cường - nhân viên giao hàng của một công ty đóng trên địa bàn quận Đống Đa xuất trình giấy xác nhận điều động của công ty cho lực lượng chức năng kiểm tra. Với những shipper đăng ký hoạt động với Sở GTVT Hà Nội sẽ nhận được tin nhắn xác nhận để xuất trình với các chốt kiểm soát. Trong ngày hôm qua (26/7), các chốt kiểm soát trên đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), Quang Trung (Hoàn Kiếm), Tuệ Tĩnh (Hai Bà Trưng) đã kiểm tra và xử phạt nhiều shipper tự do. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp bị xử phạt đều chống đối, không hợp tác. Thiếu tá Cường cho biết, có một trường hợp tài xế grab không chịu ký biên bản, công an phường Khương Mai đã phải mất gần 3 tiếng để cưỡng chế xử lý trường hợp này. Theo quy định, những người ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng. Một trường hợp không hợp tác tại chốt kiểm soát trên phố Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

