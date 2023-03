Hà Nội: Nhà cửa phải “chống nạng” nghi thi công ép cọc chung cư

Những ngày qua, hàng chục hộ dân sinh sống tại tổ 17, phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đang sống trong tình cảnh nơm nớp, lo sợ và bức xúc vì nhà cửa bị rạn nứt nghiêm trọng từ dầm bê tông, cột, đến tường nhà. Người dân cho biết, các vết nứt xuất hiện xung quanh nhà từ sau vụ rung chấn mạnh hôm 14/12/2022, khi công trình nhà chung cư CT4 nằm ngay gần tiến hành ép cọc để xây dựng. Khu vực này toàn những nhà mới xây được vài năm. Theo thống kê, đã có hơn 30 căn nhà bị tổn hại. Đây là căn nhà của gia đình anh Lâm (tổ 17, phường Yên Nghĩa), xuất hiện các vết nứt, vỡ ngay giữa dầm nhà. Để đảm bảo an toàn, gia chủ đã sử dụng cọc sắt để chống lên dầm nhà. Nhà của người dân phải "chống nạng" sau những trận rung lắc khi công trình chung cư CT4 tiến hành ép cọc. Tương tự, đứng từ bên ngoài cũng nhìn thấy rõ các vết nứt chạy dài ngang nhà bà Nguyễn Thị Nguyên (tổ 17, phường Yên Nghĩa). “Hôm đó, tôi đang dọn dẹp trong nhà thì nghe thấy tiếng động rung lắc rất mạnh nên bỏ chạy ra ngoài. Ban đầu cả khu dân cư tưởng là động đất, sau khi tìm hiểu mới biết là dự án chung cư CT4 kế bên đang ép cọc”, bà Nguyên nhớ lại. Nhiều vết nứt còn chạy ngang trên dầm, tường và có dấu hiệu lan rộng ra xung quanh bên trong nhà bà Nguyên. Lo lắng cho tính mạng và tài sản, hàng chục hộ dân tổ 17, phường Yên Nghĩa đã nhiều lần trực tiếp đến ban quản lý dự án yêu cầu dừng thi công để thay đổi phương án thi công khác phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân. Chủ đầu tư sau đó đã 3 lần tiến hành khảo sát và lập biên bản hiện trạng các ngôi nhà bị ảnh hưởng. Bà Nguyên bày tỏ sự lo lắng với phóng viên khi nhìn lên các vết nứt ngang, dọc trên tường nhà ngày càng lan rộng, to và đậm hơn. Bên trong căn nhà của anh Nguyễn Duy Thắng (tổ 17, phường Yên Nghĩa) mới xây dựng năm 2018 và chưa trả hết nợ, cũng chằng chịt những vết nứt trên tường, dầm, cầu thang có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường. Anh Thắng cho biết, đợt rung lắc đầu tiên xảy ra, anh đang làm việc trong nhà. Ngôi nhà lúc này bị rung lắc như động đất, máy tính trên bàn học của con gái anh bị xô hẳn về phía trước. Quá hoảng sợ, gia đình đã phải hô hoán nhau tháo chảy ra khỏi nhà. Anh Thắng cho biết thêm, qua khảo sát, căn nhà của gia đình xuất hiện hơn 100 vết rạn nứt dài, ngắn khác nhau, các vết nứt không chỉ xuất hiện trên tường mà còn xuất hiện trên dầm, cột chống. Chỉ tay về phía dự án nhà chung cư CT4, anh Thắng lo lắng: “Đơn vị thi công đã ép được 11 cọc, những cọc này đang ở vị trí xa nhất so với nhà tôi nhưng đã gây tổn hại cho ngôi nhà như vậy rồi, đến khi công trình ép thêm cọc ở gần thì không biết ngôi nhà sẽ ra sao nữa”. Theo bảng thông tin bên ngoài công trình, dự án nhà chung cư CT4 do Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD làm chủ đầu tư; đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án số 2. Dự án nhà chung cư CT4 cao 22 tầng, có tổng diện tích mặt sàn xây dựng hơn 35.000m2. Hiện tại, mọi hoạt động thi công bên trong dự án đang bị tạm dừng. Đại diện UBND phường Yên Nghĩa cho báo chí biết đã làm việc với người dân, chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công, yêu cầu rà soát lại các biện pháp thi công để đảm bảo an toàn cho người dân. Liên quan đến sự việc, UBND quận Hà Đông cũng đã có văn bản số 475 (ngày 7/3/2023) giao Phòng quản lý đô thị, Đội quản lý TTXD đô thị, UBND phường Yên Nghĩa kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư trong quá trình xây dựng nhà chung cư CT4, đảm bảo an toàn thi công. Đến thời điểm này, chính quyền, chủ đầu tư, đơn vị thi công, kiểm định đã khảo sát thực tế đủ tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng. Kết quả ra sao, người dân vẫn đang chờ đợi.

