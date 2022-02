Hà Nội: Người dân xếp hàng dưới mưa rét chờ mua vàng từ 3h sáng

Từ khoảng hơn 3h sáng 10/2 (tức mùng 10 tháng Giêng, còn gọi ngày vía Thần Tài), phố vàng Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã có không ít người dân đứng trước cửa hàng chờ mua vàng. Các khách hàng đều cho biết đi từ sớm để mua vàng cầu may. Một vị khách cho biết, dù đắt hay rẻ cũng chỉ mua 2 chỉ vàng với hy vọng sẽ gặp may mắn tài lộc cho cả năm. Càng về sáng, càng đông người đội mưa rét đến xếp hàng chờ mua vàng lấy may trong ngày vía Thần Tài. 9h55, phố vàng Trần Nhân Tông vẫn "đông như kiến". Để chủ động phòng tránh dịch, đơn vị kinh doanh vàng đã bố trí vách ngăn, giữ an toàn cho khách trong lúc xếp hàng. Cửa hàng cũng chuẩn bị đón khách từ sớm. Gần 10h sáng, vàng bạc Phú Quý - Trần Nhân Tông rất đông khách. Khách hàng chủ yếu mua từ 1 - 5 chỉ vàng lấy may. Một khách hàng vui mừng sau khi mua được sản phẩm ưng ý. Bên trong cửa hàng Doji Trần Nhân Tông cũng tấp nập khách mua. Không khí sôi động trên phố Trần Nhân Tông. Video: Vì sao giá vàng vượt mốc 1500 USD. Nguồn: VTV24

Từ khoảng hơn 3h sáng 10/2 (tức mùng 10 tháng Giêng, còn gọi ngày vía Thần Tài), phố vàng Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã có không ít người dân đứng trước cửa hàng chờ mua vàng. Các khách hàng đều cho biết đi từ sớm để mua vàng cầu may. Một vị khách cho biết, dù đắt hay rẻ cũng chỉ mua 2 chỉ vàng với hy vọng sẽ gặp may mắn tài lộc cho cả năm. Càng về sáng, càng đông người đội mưa rét đến xếp hàng chờ mua vàng lấy may trong ngày vía Thần Tài. 9h55, phố vàng Trần Nhân Tông vẫn "đông như kiến". Để chủ động phòng tránh dịch, đơn vị kinh doanh vàng đã bố trí vách ngăn, giữ an toàn cho khách trong lúc xếp hàng. Cửa hàng cũng chuẩn bị đón khách từ sớm. Gần 10h sáng, vàng bạc Phú Quý - Trần Nhân Tông rất đông khách. Khách hàng chủ yếu mua từ 1 - 5 chỉ vàng lấy may. Một khách hàng vui mừng sau khi mua được sản phẩm ưng ý. Bên trong cửa hàng Doji Trần Nhân Tông cũng tấp nập khách mua. Không khí sôi động trên phố Trần Nhân Tông. Video: Vì sao giá vàng vượt mốc 1500 USD. Nguồn: VTV24