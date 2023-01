Hà Nội: Dịch vụ “ship” quất cảnh hốt bạc dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà vườn trồng quất cảnh ở làng Tứ Liên (Hà Nội) nhộn nhịp người mua kẻ bán. Nhờ thời tiết thuận lợi, được các chủ vườn chăm sóc tốt nên phần lớn các vườn quất Tứ Liên năm nay đều cho quả to tròn, lá xanh và kiểu dáng đẹp. Những vườn quất làng Tứ Liên rực vàng đón Tết. Nhằm đáp ứng thị hiếu của người mua, những năm qua, các hộ trồng quất cảnh ở Tứ Liên đã sáng tạo trồng cây quất trong lọ hoa, bình, chậu khay, quất bonsai. Theo chia sẻ của các chủ vườn, năm nay quất cảnh chín đúng dịp tết Nguyên đán, giá cao hơn năm ngoái khoảng 20%, sức mua khách hàng khá mạnh do không còn chịu tác động của dịch COVID-19. Ghi nhận tại Tứ Liên, những chiếc xe tải, xe ba bánh, xe máy nườm nượp di chuyển mang theo nhiều cây quất cảnh đủ mọi kích thước. Những bình quất cảnh khá to, khó vận chuyển nên khách hàng rất cần dịch vụ chở thuê đến tận nhà. Một chủ vườn quất cảnh chia sẻ, những ngày cận Tết lượng khách đến đông nên phải gọi điện cho dịch vụ đến chở quất liên tục. Theo một số xe ôm chuyên chở cây cảnh, càng cận Tết nhu cầu thuê chở càng cao, một ngày không đếm xuể số chuyến chở quất. Nếu làm việc hết công suất trong khoảng thời gian ngắn này có thể thu nhập lên vài chục triệu đồng. Không chỉ ở Hà Nội, nhiều khách hàng ở các tỉnh thành có nhu cầu chơi quất cảnh tìm đến làng quất Tứ Liên cũng sử dụng dịch vụ chở cây. Mỗi chuyến đào chở đi các tỉnh trừ phụ phí, lái xe có thể kiếm khoảng 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/chuyến.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các nhà vườn trồng quất cảnh ở làng Tứ Liên (Hà Nội) nhộn nhịp người mua kẻ bán. Nhờ thời tiết thuận lợi, được các chủ vườn chăm sóc tốt nên phần lớn các vườn quất Tứ Liên năm nay đều cho quả to tròn, lá xanh và kiểu dáng đẹp. Những vườn quất làng Tứ Liên rực vàng đón Tết. Nhằm đáp ứng thị hiếu của người mua, những năm qua, các hộ trồng quất cảnh ở Tứ Liên đã sáng tạo trồng cây quất trong lọ hoa, bình, chậu khay, quất bonsai. Theo chia sẻ của các chủ vườn, năm nay quất cảnh chín đúng dịp tết Nguyên đán, giá cao hơn năm ngoái khoảng 20%, sức mua khách hàng khá mạnh do không còn chịu tác động của dịch COVID-19. Ghi nhận tại Tứ Liên, những chiếc xe tải, xe ba bánh, xe máy nườm nượp di chuyển mang theo nhiều cây quất cảnh đủ mọi kích thước. Những bình quất cảnh khá to, khó vận chuyển nên khách hàng rất cần dịch vụ chở thuê đến tận nhà. Một chủ vườn quất cảnh chia sẻ, những ngày cận Tết lượng khách đến đông nên phải gọi điện cho dịch vụ đến chở quất liên tục. Theo một số xe ôm chuyên chở cây cảnh, càng cận Tết nhu cầu thuê chở càng cao, một ngày không đếm xuể số chuyến chở quất. Nếu làm việc hết công suất trong khoảng thời gian ngắn này có thể thu nhập lên vài chục triệu đồng. Không chỉ ở Hà Nội, nhiều khách hàng ở các tỉnh thành có nhu cầu chơi quất cảnh tìm đến làng quất Tứ Liên cũng sử dụng dịch vụ chở cây. Mỗi chuyến đào chở đi các tỉnh trừ phụ phí, lái xe có thể kiếm khoảng 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/chuyến.