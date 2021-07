Hà Nội: Chật cứng người chen lấn chờ xét nghiệm COVID-19

Sáng nay (19/7), nhiều trung tâm xét nghiệm COVID-19 dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội chật cứng người đứng xếp hàng. Do quy định phải có giấy xét nghiệm mới được di chuyển về quê, đi công tác nên nhu cầu lấy giấy xét nghiệm COVID-19 những ngày qua tăng rất cao. Theo ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống, điểm xét nghiệm COVID-19 của Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật và Y tế (thuộc Bộ Y tế) có hàng trăm người đứng chờ làm xét nghiệm. Nhiều lúc đã xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy để được vào bên trong. Do bên trong Trung tâm xét nghiệm không đủ rộng nên mỗi lần chỉ được 5 người vào làm xét nghiệm. Nhân viên trung tâm xét nghiệm đã rất vất vả hướng dẫn người dân đứng giãn cách trong khi xếp hàng. Theo thông báo, Trung tâm mở cửa từ 7h-11h và 13h30-16h30 nên gần về trưa lượng người đứng xếp hàng đã giảm bớt. Một người làm trông giữ xe gần đây cho biết, tình trạng người dân đứng chen nhau xếp hàng diễn ra khá phổ biến đặc biệt vào buổi sáng sớm khi trời còn mát. Những ngày gần đây nhu cầu tăng cao hơn nên buổi trưa cũng có người ngồi chờ. Một số công nhân do không có việc làm nên đã phải đi làm xét nghiệm COVID-19 để được về quê. Do không kịp xếp hàng buổi sáng nên nhiều người ngồi chờ qua trưa để kịp làm xét nghiệm đầu giờ chiều. Người dân xếp hàng xuyên trưa chờ xét nghiệm COVID-19.

