Hà Nội: Biệt thự tiền tỷ rêu mốc tại KĐT Dương Nội - Nam Cường

Dự án Khu đô thị Dương Nội nằm tại đường Tố Hữu, quận Hà Đông, TP Hà Nội do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, có diện tích quy hoạch 197ha, được khởi công năm 2008. Các khu chức năng chính của dự án bao gồm: Khu phức hợp khách sạn, trung tâm thương mại, văn phòng, biệt thự và căn hộ cao cấp. Nhà đầu tư hướng tới dự án trở thành một khu đô thị sầm uất, văn minh, giàu văn hóa cộng đồng.

Tại Khu đô thị Dương Nội, hàng trăm căn biệt thự, liền kề đã được xây dựng và bàn giao cho khách hàng từ khoảng năm 2018 - 2019. Tuy nhiên, đến nay, số lượng căn hộ chưa đưa vào sử dụng rất lớn. Nhiều căn liền kề, biệt thự đang rơi tình trạng bỏ không, cỏ mọc.

Cận cảnh một căn biệt thự chưa được hoàn thiện, cây leo mọc xung quanh lối ra vào.

Do không có người ở, nên cây cối mọc um tùm bao vây những căn biệt thự, liền kề đắt tiền.

Dây leo chằng chịt chắn kín lối ra vào những căn biệt thự khiến khu đô thị trở nên hoang lạnh, xấu xí.

Bên cạnh những biệt thự đã hoàn thiện, có người ở, thì còn khá nhiều căn biệt thự dù đã xây xong cơ bản nhưng đang bị bỏ hoang trở nên nhếch nhác, nhiều căn rêu cỏ mọc um tùm…

Một số căn biệt thự, liền kề treo biển bán nhà nhưng vẫn chưa tìm được khách mua.

Nhiều tấm biển “cho thuê nhà” kèm số điện thoại được treo trong thời gian dài, phủ bụi. Một số biển do chịu mưa nắng lâu ngày nên đã rách tả tơi, phai màu...

Nhiều biệt thự trở thành bể chứa nước mưa, rác thải, phát sinh bọ gậy và muỗi, ô nhiễm môi trường. Một căn biệt thự tại khu A trong Khu đô thị Dương Nội có dấu hiệu hợp thửa, vi phạm trật tự xây dựng. Việc biệt thự, nhà liền kề xây xong nhưng thiếu vắng bóng người ở còn khiến cho hạ tầng, tiện ích khu đô thị này chưa hoàn thiện, dở dang.





