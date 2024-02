Góc ảnh gây kinh ngạc về cuộc sống của giới siêu giàu

Trong bộ ảnh mang tên “1% Privilege in a Time of Global Inequality”(Tạm dịch: “1%: Đặc quyền trong thời đại bất bình đẳng toàn cầu”) của mình, nhiếp ảnh gia Myles Little phần nào hé lộ bức màn bí mật về cuộc sống và thói quen của 1% giới siêu giàu trên thế giới. "Khu nhà giàu" với toàn siêu biệt thự ở Henderson, Nevada. Với khối tài sản đồ sộ, giới nhà giàu thoải mái thư giãn trong bể bơi vô cực trên tầng 57 của khách sạn Marina Bay Sands, Singapore. Bé gái biểu diễn trên sân khấu thiết kế ngay trong biệt thự của gia đình. Một chương trình của đài CNBC từng hé lộ cuộc sống sau bức tường bao cung điện của những người giàu có nhất hành tinh. Thứ người thường dùng làm đồ trang sức chỉ đáng để người giàu dát vàng cầu thang. Trần nhà cũng lấp lánh ánh vàng. Thậm chí trong nhà vệ sinh cũng được dát vàng. Phòng chiếu phim trong gia đình trị giá hàng triệu USD. Khu giải trí trong nhà xa hoa. Phòng ngủ hoàng gia khiến nhiều người choáng ngợp. Trong nhà của tỷ phú có cả một quầy bar vĩ đại. Bể bơi trên mái được bố trí khéo léo trong nhà. Một góc vườn xanh mướt chẳng khác khu resort cao cấp. Nguồn ảnh: Business Insider, CNBCTỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

