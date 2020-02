Giữa dịch virus corona, nằm lòng cách phân biệt khẩu trang 3M thật - giả

Lợi dụng diễn biến phức tạp của virus corona, nhiều tiểu thương tung ra thị trường những khẩu trang kém chất lượng. Ảnh: Facebook. Một trong những loại khẩu trang được người tiêu dùng tìm mua nhiều nhất là khẩu trang 3M 9001V. Ảnh: Facebook. Khẩu trang này được thiết kế tiện lợi, có lớp đệm êm và van thở làm mát, rất thích hợp để đeo trong một khoảng thời gian dài. Ảnh: Facebook. Để tránh mua phải hàng nhái, người tiêu dùng cần chú ý đến chữ in trên bề mặt khẩu trang. Hàng thật có chữ in màu xám, khá nhạt màu nhưng các nét chữ rõ ràng. Trong khi hàng nhái có chữ in màu đen, đậm màu hơn hẳn chữ in trên hàng chuẩn nhưng các nét chữ lại lòe nhoè, không rõ nét. Ảnh: T.N. Ngoài ra, dòng chữ in tên khẩu trang thật xuất hiện ở cả hai mặt, không giống như 1 mặt của nhiều loại hàng giả. Ảnh: T.N. Một yếu tố dễ nhận biết nữa là dây đeo khẩu trang giả trơn và co giãn nhiều hơn so với khẩu trang thật. Ảnh: T.N. Túi nilon bọc bên ngoài khẩu trang 3M chuẩn sẽ có phần cảnh báo rõ ràng đi kèm với hình vẽ minh hoạ. Còn hàng fake thì hoàn toàn là chữ viết, không có hình vẽ minh hoạ. Ảnh: T.N. Phần in hình và chữ trên bao bì khẩu trang nhái nhòe mực không rõ nét như hàng thật. Ảnh: T.N.Khẩu trang 3M-9001 được công khai với giá khoảng 30.000 đồng/ 1 chiếc, song hàng nhái sẽ chỉ có giá từ 2.000 đồng/chiếc. Ảnh: T.N. Đặc biệt, nếu số seri trên khẩu trang không trùng với số seri ngoài vỏ hộp thì chắc chắn là hàng giả. Ảnh: T.N. Thêm nữa, khẩu trang 3M nhái thường không có tem, hoặc tem trong màu xanh chứ không đổi màu được như tem chống giả của khẩu trang 3M chính hãng. Ảnh: Khodochoitreem. Video: Hành trình của 3 người Việt Nam nhiễm virus corona. Nguồn: Youtube.

Lợi dụng diễn biến phức tạp của virus corona, nhiều tiểu thương tung ra thị trường những khẩu trang kém chất lượng. Ảnh: Facebook. Một trong những loại khẩu trang được người tiêu dùng tìm mua nhiều nhất là khẩu trang 3M 9001V. Ảnh: Facebook. Khẩu trang này được thiết kế tiện lợi, có lớp đệm êm và van thở làm mát, rất thích hợp để đeo trong một khoảng thời gian dài. Ảnh: Facebook. Để tránh mua phải hàng nhái, người tiêu dùng cần chú ý đến chữ in trên bề mặt khẩu trang. Hàng thật có chữ in màu xám, khá nhạt màu nhưng các nét chữ rõ ràng. Trong khi hàng nhái có chữ in màu đen, đậm màu hơn hẳn chữ in trên hàng chuẩn nhưng các nét chữ lại lòe nhoè, không rõ nét. Ảnh: T.N. Ngoài ra, dòng chữ in tên khẩu trang thật xuất hiện ở cả hai mặt, không giống như 1 mặt của nhiều loại hàng giả. Ảnh: T.N. Một yếu tố dễ nhận biết nữa là dây đeo khẩu trang giả trơn và co giãn nhiều hơn so với khẩu trang thật. Ảnh: T.N. Túi nilon bọc bên ngoài khẩu trang 3M chuẩn sẽ có phần cảnh báo rõ ràng đi kèm với hình vẽ minh hoạ. Còn hàng fake thì hoàn toàn là chữ viết, không có hình vẽ minh hoạ. Ảnh: T.N. Phần in hình và chữ trên bao bì khẩu trang nhái nhòe mực không rõ nét như hàng thật. Ảnh: T.N. Khẩu trang 3M-9001 được công khai với giá khoảng 30.000 đồng/ 1 chiếc, song hàng nhái sẽ chỉ có giá từ 2.000 đồng/chiếc. Ảnh: T.N. Đặc biệt, nếu số seri trên khẩu trang không trùng với số seri ngoài vỏ hộp thì chắc chắn là hàng giả. Ảnh: T.N. Thêm nữa, khẩu trang 3M nhái thường không có tem, hoặc tem trong màu xanh chứ không đổi màu được như tem chống giả của khẩu trang 3M chính hãng. Ảnh: Khodochoitreem. Video: Hành trình của 3 người Việt Nam nhiễm virus corona. Nguồn: Youtube.