“Giật mình” những cây sâm Ngọc Linh giá ngang ngửa căn chung cư

Tại lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ 4 tại hyện Nam Trà My (Quảng Nam) mới dây, một cây sâm Ngọc Linh khoảng 20 năm tuổi được bán với giá 900 triệu đồng thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh: Zing Cây sâm nặng 0,9 kg mọc ra 8 nhánh đã cho hoa và hạt nhiều năm nay. Ảnh: Phunuonline Theo đánh giá cỉa những chuyên gia thẩm định sâm, đây là củ sâm khỏe, đẹp và hiếm. Ảnh: Phunuonline Trước đây, từng xuất hiện không ít những cặp sâm Ngọc Linh giá tiền tỷ gây xôn xao dư luận. Năm 2019, cặp sâm Ngọc Linh hơn 100 tuổi được bán với gần 1 tỷ đồng. Ảnh: Tuoitrethudo Cặp sâm Ngọc Linh được dân chuyên săn sâm tìm thấy tại vùng núi của tỉnh Sekong (Lào) nặng 920 gam và 950 gam. Ảnh: Tuoitrethudo Hai củ sâm này đắt như vậy vì tự nhiên lại quý hiếm. Ảnh: Tuoitrethudo Cũng vào năm 2019, một đại gia ở Hà Nội đã chi 2 tỷ đồng để sở hữu củ sâm Ngọc Lâm tự nhiên. Ảnh: Dân trí Củ sâm có trọng lượng 2,7 kg, dài 1,2 m, là củ sâm Ngọc Linh rừng lớn nhất từ trước đến thời điểm đó. Ảnh: Dân trí Cách đây vài năm, củ sâm Ngọc Linh “khủng” hơn 100 năm tuổi, nặng gần 1 kg do anh Hồ Văn Chiêu, trú tại làng Tu Ton, thôn 4, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tìm thấy đã được bán trao tau cho một đại gia Sài Gòn với giá 12.000 USD. Ảnh: Vietnamnet Do chậm chân, nhiều đại gia ở Hà Nội sẵn sàng trả 1 tỷ đồng để mua lại, song đều bị từ chối. Ảnh: Vietnamnet Video: Thăm vườn cây cảnh bạc triệu trâu cõng quất bonsai ở Hà Nội. Nguồn: Vietnamnet

