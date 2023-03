Giật mình cây cảnh như củi khô vẫn “hét” giá bạc tỷ

Dịp Tết vừa qua , tại chợ hoa xuân TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, có một cây mai vàng được chủ nhân rao bán 6,8 tỷ đồng khiến giới chơi cây cảnh trầm trồ. Ảnh: Dân Việt Cây mai có đế lớn, thân cao, tán rộng đều. Ảnh; Dân Việt Theo tiết lộ, đây là cây mai vàng cổ có tuổi thọ trên 100 năm tuổi, được chủ nhân mua về từ tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Dân Việt Trong hội triển lãm bonsai Ngô Sài (huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) cách đây mấy năm, khách tham quan không khỏi trầm trồ trước phôi cây sanh Nam Điền của ông Đặng Đình Thuận (biệt danh Thuận "đồng nát" ở Ứng Hòa, TP.Hà Nội). Ảnh: Người đưa tin Cây sanh được tạo dáng giống như quả núi, rễ cây cũng được can thiệp tạo sẹo, giống như những ngọn non bộ nhấp nhô ở phía dưới gốc cây. Ảnh: Người đưa tin Tại triển lãm, cây sanh được chủ nhân phát giá lên tới 4 tỷ đồng. Ảnh: Người đưa tin Cây trắc dáng thế độc lạ từng xuất hiện tại Festival sinh vật cảnh ở Hà Nội năm 2016 thu hút nhiều người dừng chân ngắm nhìn. Ảnh: Dân Việt Đây là cây gỗ trắc có tuổi đời hàng trăm năm, được đánh giá thuộc vào “hàng hiếm có, khó tìm” bởi gốc lũa tự nhiên, bố cục hài hòa. Ảnh: Dân Việt Theo Vietnamnet, giá của cây gỗ trắc này vào thời điểm mang đến triển lãm trưng bày cũng lên đến tiền tỷ. Ảnh: Dân Việt Cây cảnh có có bộ rễ loằng ngoằng nằm bò trên mặt chậu tựa như một con tôm hùm, giá lên tới trăm triệu. Ảnh: Vietnamnet Video: Ngắm dừa bonsai hình mèo “độc lạ” hút khách dịp Tết

