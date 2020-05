Giật mình 6 loại trái cây giá hàng trăm triệu ai nghe cũng sốc

Vải thiều “Gia lục” được ‘vinh danh’ là loại trái cây đắt nhất thế giới khi từng được đem bán đấu giá với mức giá 550.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng), tương đương với một chiếc Mercedes. Chúng không bán theo cân mà bán theo quả. Sầu riêng Kanyao trồng ở trang trại Pa Toi Lung Mu (tỉnh Nonthaburi, Thái Lan) được đánh giá là giống sầu riêng thơm ngon và đắt giá nhất thế giới hiện nay. Trung bình tại Thái Lan, giá gốc của sầu riêng Kanyao rơi vào khoảng 15 triệu đồng/quả. Đáng chú ý, trong buổi đấu giá King Of Durian năm 2019, từng có 1 quả sầu riêng Kanyao được chào giá tới… 48.000 USD (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng). Dưa gang Yubari (Nhật Bản) trông giống như dưa vàng nhưng ngọt hơn rất nhiều. Loại dưa này từng được bán đấu giá với mức 23.000 USD (khoảng 532 triệu đồng) cho một quả. Điều đặc biệt của dưa Yubari là được trồng trong nhà kính bằng loại đất hỗn hợp có thành phần từ tro bụi núi lửa - một trong những yếu tố tạo nên hương vị đặc trưng của yubari. Dứa Lost Gardens of Heligan ở vùng Cornwall (Vương quốc Anh) có màu vàng rực quý hiếm và hương vị cực thơm ngon. Phải mất tới 2 năm trồng và canh tác cẩn thận trong nhà vườn và phân bón tự nhiên khác, loại dứa này mới có thể phát triển được ở một vùng đất lạnh như vậy. Theo tiết lộ của The Lost Gardens, 8 cây dứa vàng quý hiếm được trồng tại đây ngốn khoảng 1.600 USD (33 triệu đồng)/cây tiền chăm sóc. Vì vậy, mỗi quả dứa được bán với giá tới 10.000 bảng Anh (khoảng hơn 284 triệu đồng). Taiyou no tamago (Trứng mặt trời) được coi là đỉnh cao mỹ vị trong các giống xoài trên thế giới. Giống xoài này còn có tên gọi khác là xoài đỏ Miyazaki, cùng tên với nơi sản xuất ra nó, Miyazaki, Nhật Bản. Trung bình, xoài đỏ Miyazaki có giá khoảng 3.000 USD/quả (hơn 69 triệu đồng). Trong một phiên đấu giá, một cặp "trứng mặt trời" khiến mọi người phải ngạc nhiên khi chạm mức giá 500.000 yên (tương đương 104 triệu đồng). Ruby Roman được quảng cáo với cái tên “giống nho đắt nhất trên thế giới” khi một chùm 26 quả bán với giá 1,1 triệu Yen (gần 238 triệu đồng) trong phiên đấu giá hồi tháng 7/2016. Để đạt được danh hiệu "thượng hạng" quả nho Ruby Roman phải nặng hơn 30g và cả chùm phải có trọng lượng ít nhất 700g. Video: Đột nhập trang trại xoài đắt đỏ ở Nhật Bản. Nguồn: Youtube.

Vải thiều “Gia lục” được ‘vinh danh’ là loại trái cây đắt nhất thế giới khi từng được đem bán đấu giá với mức giá 550.000 nhân dân tệ (khoảng 1,8 tỷ đồng), tương đương với một chiếc Mercedes. Chúng không bán theo cân mà bán theo quả. Sầu riêng Kanyao trồng ở trang trại Pa Toi Lung Mu (tỉnh Nonthaburi, Thái Lan) được đánh giá là giống sầu riêng thơm ngon và đắt giá nhất thế giới hiện nay. Trung bình tại Thái Lan, giá gốc của sầu riêng Kanyao rơi vào khoảng 15 triệu đồng/quả. Đáng chú ý, trong buổi đấu giá King Of Durian năm 2019, từng có 1 quả sầu riêng Kanyao được chào giá tới… 48.000 USD (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng). Dưa gang Yubari (Nhật Bản) trông giống như dưa vàng nhưng ngọt hơn rất nhiều. Loại dưa này từng được bán đấu giá với mức 23.000 USD (khoảng 532 triệu đồng) cho một quả. Điều đặc biệt của dưa Yubari là được trồng trong nhà kính bằng loại đất hỗn hợp có thành phần từ tro bụi núi lửa - một trong những yếu tố tạo nên hương vị đặc trưng của yubari. Dứa Lost Gardens of Heligan ở vùng Cornwall (Vương quốc Anh) có màu vàng rực quý hiếm và hương vị cực thơm ngon. Phải mất tới 2 năm trồng và canh tác cẩn thận trong nhà vườn và phân bón tự nhiên khác, loại dứa này mới có thể phát triển được ở một vùng đất lạnh như vậy. Theo tiết lộ của The Lost Gardens, 8 cây dứa vàng quý hiếm được trồng tại đây ngốn khoảng 1.600 USD (33 triệu đồng)/cây tiền chăm sóc. Vì vậy, mỗi quả dứa được bán với giá tới 10.000 bảng Anh (khoảng hơn 284 triệu đồng). Taiyou no tamago (Trứng mặt trời) được coi là đỉnh cao mỹ vị trong các giống xoài trên thế giới. Giống xoài này còn có tên gọi khác là xoài đỏ Miyazaki, cùng tên với nơi sản xuất ra nó, Miyazaki, Nhật Bản. Trung bình, xoài đỏ Miyazaki có giá khoảng 3.000 USD/quả (hơn 69 triệu đồng). Trong một phiên đấu giá, một cặp "trứng mặt trời" khiến mọi người phải ngạc nhiên khi chạm mức giá 500.000 yên (tương đương 104 triệu đồng). Ruby Roman được quảng cáo với cái tên “giống nho đắt nhất trên thế giới” khi một chùm 26 quả bán với giá 1,1 triệu Yen (gần 238 triệu đồng) trong phiên đấu giá hồi tháng 7/2016. Để đạt được danh hiệu "thượng hạng" quả nho Ruby Roman phải nặng hơn 30g và cả chùm phải có trọng lượng ít nhất 700g. Video: Đột nhập trang trại xoài đắt đỏ ở Nhật Bản. Nguồn: Youtube.