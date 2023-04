Giá “bèo” ở Việt Nam, nước mía xuất ngoại “chát” thế nào?

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin về xe nước mía của cô gái Việt bán tại Hàn Quốc. Ảnh: Ngọc Lee Đáng ngạc nhiên, xe nước mía thu hút một lượng khách đông nghịt xếp hàng chờ mua, khiến người bán không cả kịp dọn bã. Ảnh: Vietnamnet Một ly nước mía tại Hàn Quốc có giá 5.000 won (tương đương khoảng 90.000 đồng/ly), đắt hơn nhiều lần so với mức giá 10.000 đồng/cốc tại Việt Nam. Ảnh: Facebook Không chỉ tại Hàn Quốc, nước mía Việt còn gây sốt tại thị trường châu Âu. Ảnh: Facebook Ngoài ra, nước mía Việt còn được bán ở Mỹ. Tại các cửa hàng của người Việt ở Mỹ, giá một ly nước mía Long An ép nguyên chất là 5 USD (tương đương khoảng 115.000 đồng). Ảnh: Facebook Tại Nhật Bản, các địa điểm bán nước mía ép cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Loại nước ép thơm ngon này do một du học sinh người Việt cung cấp với giá 269 JPY/ly (tương đương khoảng 60.000 đồng/ly). Ảnh: Geek Beat Nước mía cũng là thức uống được yêu thích tại nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Singapore... Ảnh: Tiktok Tuy nhiên, nước mía ở Ấn Độ có giá chỉ 10 - 20 INR/ly (khoảng 3.000 - 6.000 đồng/ly). Ảnh: Saigonamthuc Ở Philippines, giá 1 ly nước mía ép là 110 PHP/ly (xấp xỉ khoảng 52.000 đồng/ly). Ảnh: Internet Còn tại Trung Quốc, giá nước mía ép "mềm" hơn, từ 5-8 NDT/ly (khoảng 18.000 - 30.000 đồng/ly). Ảnh: Internet Tại Singapore, nước mía có mức giá phải chăng, khoảng 1.2 SGD/ly (xấp xỉ 20.000 đồng/ly). Ảnh: Facebook Video: Mía Việt Nam ở Châu Âu. Nguồn: VTV24

