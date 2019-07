Dùng khăn tắm lau bồn cầu: Khách sạn còn vô số thứ bẩn thỉu khách chẳng ngờ

Trong phòng khách sạn, giường ngủ chắc chắn bạn sẽ phải dùng nên cần kiểm tra thật kỹ xem chăn ga có thực sự sạch sẽ hay không. Nếu thấy nghi ngờ điều gì, khách hàng hoàn toàn có quyền yêu cầu nhân viên khách sạn thay ga gối mới mà không phải tốn thêm chi phí nào cả. Nếu ga gối dính chất bẩn như vết nôn hay sơn gel nào đó sẽ rất khó làm sạch triệt để nếu chỉ qua duy nhất 1 lần giặt. Vì vậy, nếu thấy vết bẩn, đừng quên yêu cầu đổi ngay lập tức. Thêm nữa, nếu ga trải không căng, phẳng như mới thì điều đó có nghĩa nhân viên dọn phòng cố gắng ủi phẳng ga giường như một chiếc mới tinh. Thực tế, trong số các vật dụng tại khách sạn chưa đạt chuẩn thì khăn tắm là một trong những thứ bẩn nhất. Những chiếc khăn tắm này được "luân phiên" từ cơ thể vị khách này đến cơ thể vị khách khác. Chúng mang vô số những mầm bệnh như hắc lào, lang ben, viêm da, mụn nhọt…Những chiếc khăn này thường được giặt đồng loạt trong dung dịch nước tẩy mạnh nên vô cùng độc hại đối với làn da. Do khối lượng khăn không đủ cung cấp cho số lượng khách lưu trú nên nhiều khách sạn chỉ phơi hoặc dùng lại khăn cũ mà không qua xử lý. Kem đánh răng được sử dụng trong các nhà nghỉ, khách sạn đều là những thứ nếu không phải được bán rộng rãi tại các chợ đầu mối thì cũng là từ mối cung cấp của các công ty chuyên sản xuất hàng loạt không nhãn mác. Những sản phẩm này thường có nhiều vi khuẩn, tiềm ẩn rủi ro cho người sử dụng. Điều khiển và công tắc điện là những thứ ít được làm sạch nhất trong khuôn viên phòng khách sạn. Trong khi đó, chúng đã từng qua tay bao nhiêu người cầm và chứa đầy vi khuẩn gây bệnh. Cốc thủy tinh trong khách sạn, nhà nghỉ tưởng sạch mà cực bẩn. Lý do là nhân viên nhà nghỉ sẽ không có thời gian rửa nó kỹ càng mà họ sẽ chỉ tráng qua loa, thậm chí dùng khăn bẩn để lau. Vì vậy, ngay khi check in phòng, bạn nên dạo một vòng quan sát thật kỹ. Nếu có phát hiện lạ nào thì báo ngay với phục vụ để họ dọn dẹp hoặc thay phòng khác khi không vừa ý. Video: Khách sạn kỳ quặc. Nguồn: Youtube

