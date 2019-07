Khăn tắm lau bồn cầu: Còn nhiều kinh hoàng nhân viên khách sạn thề không tiết lộ

Tháng 11/2018, vụ việc nhân viên một loạt khách sạn 5 sao ở Trung Quốc dùng khăn vệ sinh bồn cầu để lau chùi cốc dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận và khiến nhiều người băn khoăn về vấn đề vệ sinh trong các khách sạn. Ảnh: Weibo. Cụ thể, đoạn video tố cáo có tựa đề "Bí mật của những chiếc cốc" của Huazong tung lên Weibo hôm 14/11 thu hút hơn hàng chục triệu lượt xem. Ảnh: Weibo. Huazong cho biết anh đã ở 147 khách sạn 5 sao và khu nghỉ dưỡng trong 6 năm qua và nhận thấy vệ sinh là vấn đề điển hình trong hầu hết các khách sạn này. Ảnh: SCMP. Trong đó, khách sạn The Ritz-Cartlon ở Thượng Hải, Trung Quốc là khách sạn hạng sang có giá phòng rất cao. Ảnh: SCMP. Tuy nhiên, camera bí mật được giấu trong phòng cho thấy nhân viên dọn phòng dùng những chiếc khăn để vừa lau bồn rửa, kệ để đồ vừa lau cốc uống cà phê của khách. Ảnh: SCMP. Đoạn video còn cho thấy hình ảnh một phụ nữ lau dọn trong khách sạn Four Seasons ở Thượng Hải cũng dùng một tấm bọt biển để lau vòi tắm, kệ để đồ và cốc trong nhà vệ sinh. Ảnh: SCMP. Tháng 4/2015, trang Sohu (Trung Quốc) đưa tin, phóng viên báo này đã phát hiện ra những cảnh tượng “kinh hoàng” tại một chi nhánh khách sạn Home Inn ở Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Sohu. Cụ thể, nhân viên khách sạn này sử dụng khăn mặt hoặc khăn tắm được trang bị cho phòng của khách thuê để lau chùi nền nhà, cửa nhà tắm, sàn nhà, bồn cầu... Ảnh: Sohu. Sau đó những chiếc khăn đầy bụi bẩn này tiếp tục được “giặt sạch” và để làm khăn tắm cho khách thuê phòng. Ảnh: Sohu. Đáng nói hơn, sau khi nhân viên phục vụ sử dụng bàn chải để chải bồn rửa mặt xong thì lại dùng bàn chải ấy để cọ…bồn cầu. Ảnh: Sohu. Trang SCMP ngày 7/9/2017 đưa tin Better Choice, Better Life” (BCBL), một tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã khiếu nại về vệ sinh kém ở vài khách sạn cao cấp trong thành phố Bắc Kinh. Ảnh: SCMP. Trong video công bố, nhiều khách sạn 5 sao như W, Intercontinental, JW Marriott, Shangri-La và Hilton tại Bắc Kinh không thay ga trải giường khi có khách trả phòng. Ảnh: Youtube. Video: Khách sạn kỳ quặc. Nguồn: Youtube.

