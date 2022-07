Dứa khổng lồ giá rẻ “sốt rần rần” chợ mạng có gì đặc biệt?

Thời gian gần đây, thị trường còn xuất hiện loại dứa “khổng lồ” nặng khoảng gần 2kg, to gấp nhiều lần loại dứa thông thường (từ 0,3-1kg/quả). Nếu như dứa thông thường vỏ dày, nhiều mắt phải khoét sâu thì loại dứa khổng lồ này vỏ mỏng, mắt dứa lại khá nông. Theo người bán, đây là loại dứa mật khổng lồ, ăn ngọt lịm và rất thơm. Chị Mai Trang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, gần đây chị thấy nhiều người rao bán dứa mật khổng lồ với giá chỉ 25.000 đồng/kg. Tò mò, chị đặt mua thử 2 quả về ép nước. Chị Trang bất ngờ khi 1 quả dứa nặng tới 2kg, có quả 3kg, gấp 4 - 5 lần loại dứa chị thường mua trước đây. Theo chị Trang, loại dứa khổng lồ này vỏ mỏng, thịt vàng óng, nhiều nước và ăn không bị rát lưỡi như dứa thông thường. Cô Lan (Hà Đông, Hà Nội) vài lần mua dứa mật khổng lồ cho hay: "Dứa mật quả to nhưng vỏ lại rất mỏng, mắt dứa nông, khi gọt không cần tỉ mỉ khía mắt. Hơn nữa, giá cả phải chăng nên tôi tranh thủ mua về cho cả nhà giải khát mùa nắng nóng". Bán dứa mật khổng lồ nửa tháng nay, chị Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) tiết lộ, dứa mật đang khá hút khách. Mỗi ngày chị Hoa bán từ 40 - 70kg. Theo chị Hoa, nhiều khách mua cả chục kg (chỉ khoảng 5 quả) vì giá rẻ, ăn lại ngọt, thơm. Các tiểu thương cho biết, dứa mật khổng lồ đang bán nhiều ở Hà Nội chủ yếu được nhập về từ Điện Biên, hoặc Nghệ An, Thanh Hóa. Theo người trồng, dứa mật cho năng suất và chất lượng cao hơn hẳn, giá thành bán ra thị trường cũng gấp 2-3 lần, có hàng đến đâu bán hết đến đó. Nguồn ảnh: Facebook Video: Dứa thối bất thường ở Lào Cai. Nguồn: Tin Tức VTV24

