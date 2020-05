Đọ nhà đẹp của các nàng hậu giàu có nhưng vẫn “độc thân vui vẻ“

Sau hơn 10 năm đăng quang, Mai Phương Thúy khiến cư dân mạng trầm trồ khi được mệnh danh là một trong ba "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam". Đầu tháng 5 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Mai Phương Thúy than thở bộ chăn ga gối đệm hàng hiệu có giá gần 100 triệu nhưng trông "bình thường". Qua đó, khán giả phòng ngủ rộng rãi trong căn hộ của cô tại TP HCM. Theo nhận xét của nhiều người thì không gian phòng ngủ của Mai Phương Thuý nhìn khá đơn giản, thậm chí còn na ná kiểu phòng khách sạn tầm trung ở khắp mọi nơi. Tại Hà Nội, Hoa hậu Mai Phương Thúy sống cùng mẹ và em gái tại căn hộ cao cấp gồm 3 phòng ngủ. Trong khi đó, sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Hoa hậu Ngọc Hân cũng đang sở hữu cho mình 1 căn hộ tại một chung cư cao cấp ở Hà Nội và m căn hộ khác tại thành phố biển Hạ Long. Căn hộ của cô ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) không quá rộng (95 m2) nhưng có ưu điểm lớn hai mặt thoáng Trong nhà có nhiều chi tiết trang trí kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến trúc truyền thống, mang đậm hồn quê Việt Nam và kiến trúc Bắc Âu. Căn hộ ven biển của Ngọc Hân lấy cảm hứng từ biển cả, do tay cô thiết kế và chăm chút từng góc nhỏ. Đầu năm nay, bố mẹ Á hậu Huyền My quyết định dời đến một chung cư cao cấp tại thủ đô Hà Nội để thuận tiện cho công việc hiện tại của con gái. Căn hộ được thiết kế khá thoáng đãng với ba phòng ngủ dành riêng cho bố mẹ, em trai và Huyền My. Huyền My mua rất nhiều loại hoa để trang trí khắp các phòng giúp không gian thêm phần tươi tắn và lãng mạn. Nguồn ảnh: FBNV. Video: Em gái sang chảnh cao 1m78 của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Nguồn: Tingiaitri

