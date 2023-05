Điều gì khiến đồng hồ Rolex cũ đắt hơn hàng mới?

Từ lâu đồng hồ Rolex được biết tới là sản phẩm xa xỉ, đôi khi còn đắt hơn cả siêu xe hạng sang Ferrari. Ảnh: Euluxury Cách đây 10 năm, người mua có thể hòa vốn hoặc bị lỗ khi bán lại một chiếc đồng hồ Rolex. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, việc mua đồng hồ Rolex đã qua sử dụng lại đang trở thành xu hướng. Ảnh: Bobswatches Theo đó, một chiếc Rolex đã qua sử dụng có thể được bán với giá cao gấp 1,5 tới 3 lần so với giá bán lẻ hiện tại. Ảnh: Bobswatches Trên thực tế, người đeo đồng hồ Rolex không phải để xem giờ mà là để thể hiện địa vị, đẳng cấp, cá tính. Vì thế, họ sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc để sở hữu một chiếc. Ảnh: Forbes Do nhu cầu của khách hàng tăng nên Rolex không thể nào sản xuất kịp để đáp ứng. Vì vậy, người muốn mua phải tìm đến thị trường bán lại. Ảnh: Bobswatches Tại thị trường đồng hồ cũ, khách hàng có thể tìm được những kiểu dáng hiếm hay những mẫu Rolex đã ngưng sản xuất. Điều này khiến giá đồng hồ Rolex đã qua sử dụng tăng vọt. Ảnh: Forbes Hơn nữa, các chuyên gia ước tính để làm ra một chiếc đồng hồ Rolex cần tới khoảng một năm. Do đó, thời gian xếp hàng chờ để mua được một chiếc thường kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Ảnh: Forbes Một yếu tố khiến đồng hồ Rolex đắt đỏ là mọi chi tiết đều thực hiện thủ công. Từng chi tiết, bộ phận, linh kiện được sản xuất bởi hệ thống máy móc cực kỳ tinh vi. Ảnh: Gulfbusiness Các chi tiết của đồng hồ như mặt số, dây đeo,... đều do các nghệ nhân lắp ráp thủ công. Điều này giúp hãng kiểm soát chất lượng sản phẩm bán ra một cách tốt nhất. Ảnh: Gulfbusiness Không những thế, Rolex còn sử dụng phòng nghiên cứu riêng biệt được trang bị công nghệ và thiết bị hiện đại nhất thế giới, để sáng chế ra những linh kiện mới, phương pháp chế tạo nhanh và hiệu quả hơn. Ảnh: Forbes Video: Đồng hồ Rolex, nước hoa Chanel, giày Adidas giá bèo trên Sendo, Lazada và Shopee. Nguồn: VTV24

Từ lâu đồng hồ Rolex được biết tới là sản phẩm xa xỉ, đôi khi còn đắt hơn cả siêu xe hạng sang Ferrari. Ảnh: Euluxury Cách đây 10 năm, người mua có thể hòa vốn hoặc bị lỗ khi bán lại một chiếc đồng hồ Rolex. Tuy nhiên, kể từ năm 2010, việc mua đồng hồ Rolex đã qua sử dụng lại đang trở thành xu hướng. Ảnh: Bobswatches Theo đó, một chiếc Rolex đã qua sử dụng có thể được bán với giá cao gấp 1,5 tới 3 lần so với giá bán lẻ hiện tại. Ảnh: Bobswatches Trên thực tế, người đeo đồng hồ Rolex không phải để xem giờ mà là để thể hiện địa vị, đẳng cấp, cá tính. Vì thế, họ sẵn sàng bỏ thời gian và tiền bạc để sở hữu một chiếc. Ảnh: Forbes Do nhu cầu của khách hàng tăng nên Rolex không thể nào sản xuất kịp để đáp ứng. Vì vậy, người muốn mua phải tìm đến thị trường bán lại. Ảnh: Bobswatches Tại thị trường đồng hồ cũ, khách hàng có thể tìm được những kiểu dáng hiếm hay những mẫu Rolex đã ngưng sản xuất. Điều này khiến giá đồng hồ Rolex đã qua sử dụng tăng vọt. Ảnh: Forbes Hơn nữa, các chuyên gia ước tính để làm ra một chiếc đồng hồ Rolex cần tới khoảng một năm. Do đó, thời gian xếp hàng chờ để mua được một chiếc thường kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Ảnh: Forbes Một yếu tố khiến đồng hồ Rolex đắt đỏ là mọi chi tiết đều thực hiện thủ công. Từng chi tiết, bộ phận, linh kiện được sản xuất bởi hệ thống máy móc cực kỳ tinh vi. Ảnh: Gulfbusiness Các chi tiết của đồng hồ như mặt số, dây đeo,... đều do các nghệ nhân lắp ráp thủ công. Điều này giúp hãng kiểm soát chất lượng sản phẩm bán ra một cách tốt nhất. Ảnh: Gulfbusiness Không những thế, Rolex còn sử dụng phòng nghiên cứu riêng biệt được trang bị công nghệ và thiết bị hiện đại nhất thế giới, để sáng chế ra những linh kiện mới, phương pháp chế tạo nhanh và hiệu quả hơn. Ảnh: Forbes Video: Đồng hồ Rolex, nước hoa Chanel, giày Adidas giá bèo trên Sendo, Lazada và Shopee. Nguồn: VTV24