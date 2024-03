Dâu tây “nhuộm đỏ” khắp chợ, phân biệt với dâu Trung Quốc thế nào?

Những ngày này, dâu tây đang vào chính vụ thu hoạch. Tại các cửa hàng trái cây, chợ dân sinh hay chợ online, dâu tây Mộc Châu được bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/kg quả nhỏ, 100.000 - 120.000 nghìn đồng/kg quả to. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, trên thị trường cũng xuất hiện người bán dâu tây nguồn gốc Trung Quốc giá rẻ bằng một nửa dâu tây Sơn La. Loại quả to giá chỉ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Để phân biệt dâu tây Mộc Châu với dâu tây Trung Quốc, người tiêu dùng có thể quan sát kỹ hình dáng bên ngoài. Dâu tây Mộc Châu màu đỏ tươi, quả to nhỏ không đều; còn dâu Trung Quốc đều quả, to đều. Ảnh: Znews Bên cạnh đó, dâu tây Trung Quốc có núm quả dài, lồi ra ngoài, có cả cuống. Khi bổ đôi, quả dâu có lõi màu trắng, ăn có mùi hắc. Ảnh: Vietnamnet Trái lại, dâu tây Việt Nam màu đỏ thẫm, núm quả tụt cả vào bên trong, không có cuống. Khi bổ đôi, lõi quả dâu có màu đỏ hồng, ăn thơm, ngọt thanh, nhiều nước. Ảnh: Facebook Dâu tây Mộc Châu thường không sử dụng thuốc bảo quản nên chỉ để được từ 2-3 ngày ở nhiệt độ thường, từ 3-5 ngày nếu bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Ảnh: Facebook Còn dâu tây Trung Quốc để được từ 8-10 ngày không hỏng. Ảnh: Facebook Dâu tây trồng tại Mộc Châu (Sơn La) chủ yếu là giống dâu Tochiotome của Nhật Bản, gọi là dâu Hana. Ảnh: Facebook Hiện tại, dâu tây Mộc Châu đang vào mùa chín rộ, giá chỉ khoảng 100 nghìn đồng/kg dâu to, dâu nhỏ nhất là 50 nghìn đồng/kg. Ảnh: Facebook Dâu tây Mộc Châu thường đóng vào hộp nhựa, có lót nilon nổ chống sốc. Ảnh: FacebookDâu tây Mộc Châu được mùa, giá rẻ. Nguồn: THDT

Những ngày này, dâu tây đang vào chính vụ thu hoạch. Tại các cửa hàng trái cây, chợ dân sinh hay chợ online, dâu tây Mộc Châu được bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/kg quả nhỏ, 100.000 - 120.000 nghìn đồng/kg quả to. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, trên thị trường cũng xuất hiện người bán dâu tây nguồn gốc Trung Quốc giá rẻ bằng một nửa dâu tây Sơn La. Loại quả to giá chỉ 60.000 - 70.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Để phân biệt dâu tây Mộc Châu với dâu tây Trung Quốc, người tiêu dùng có thể quan sát kỹ hình dáng bên ngoài. Dâu tây Mộc Châu màu đỏ tươi, quả to nhỏ không đều; còn dâu Trung Quốc đều quả, to đều. Ảnh: Znews Bên cạnh đó, dâu tây Trung Quốc có núm quả dài, lồi ra ngoài, có cả cuống. Khi bổ đôi, quả dâu có lõi màu trắng, ăn có mùi hắc. Ảnh: Vietnamnet Trái lại, dâu tây Việt Nam màu đỏ thẫm, núm quả tụt cả vào bên trong, không có cuống. Khi bổ đôi, lõi quả dâu có màu đỏ hồng, ăn thơm, ngọt thanh, nhiều nước. Ảnh: Facebook Dâu tây Mộc Châu thường không sử dụng thuốc bảo quản nên chỉ để được từ 2-3 ngày ở nhiệt độ thường, từ 3-5 ngày nếu bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Ảnh: Facebook Còn dâu tây Trung Quốc để được từ 8-10 ngày không hỏng. Ảnh: Facebook Dâu tây trồng tại Mộc Châu (Sơn La) chủ yếu là giống dâu Tochiotome của Nhật Bản, gọi là dâu Hana. Ảnh: Facebook Hiện tại, dâu tây Mộc Châu đang vào mùa chín rộ, giá chỉ khoảng 100 nghìn đồng/kg dâu to, dâu nhỏ nhất là 50 nghìn đồng/kg. Ảnh: Facebook Dâu tây Mộc Châu thường đóng vào hộp nhựa, có lót nilon nổ chống sốc. Ảnh: Facebook Dâu tây Mộc Châu được mùa, giá rẻ. Nguồn: THDT