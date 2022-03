Đà Nẵng: Tận mục khu đất “vàng” 14.000 m2 ven sông Hàn bị xem xét thu hồi

Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến 2 khu đất theo GCN QSDĐ số CR 809236 và GCN QSDĐ số CR 809237 có tổng diện tích khoảng 14.000 m2, nằm sát cạnh nhau, với 4 mặt tiền (đường Ngô Quyền - An Đồn - Trần Hưng Đạo - Phạm Văn Đồng) ở quận Sơn Trà được chuyển nhượng, thế chấp qua tay nhiều đại gia và bị bỏ hoang nhiều năm. (Ảnh: CAND). Khu đất “vàng” 4 mặt tiền Trần Hưng Đạo - An Đồn - Ngô Quyền hiện do Công ty CP Đầu tư Century Bay làm chủ đầu tư. (Ảnh: Báo TN&MT). Liên quan đến khu đất này, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Đà Nẵng đang kiểm tra, làm rõ việc chậm đưa vào sử dụng khu đất của Công ty CP Đầu tư Century Bay. Trường hợp nếu có vi phạm, Đà Nẵng sẽ xử lý thu hồi nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai. (Ảnh: VietnamFinace). Đứng từ xa đều dễ dàng quan sát thấy khu đất "vàng", nằm nổi bật sát với cầu sông Hàn ở quận Sơn Trà. (Ảnh: VietnamFinace). Vị trí khu đất nằm đắc địa ven sông, ngay dưới chân cầu sông Hàn, nhưng lại trở thành dự án “treo” hàng chục năm. (Ảnh: Nhà đầu tư). Lô đất "vàng" nhưng bị bỏ hoang 17 năm gây lãng phí nguồn lực đất đai. (Ảnh: Nhà đầu tư). Khu đất được quây kín xung quanh bằng tôn cao. (Ảnh: VietnamFinace). Bị bỏ hoang nhiều năm nên khu vực này chủ yếu để cỏ dại đua nhau mọc lên. (Ảnh: VietnamFinace). Khu đất "vàng" 14.000 m2 ven sông Hàn bị xem xét thu hồi ở Đà Nẵng. (Ảnh: Nhà đầu tư). Vị trí của khu đất "vàng" 14.000 m2.

