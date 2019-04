Cuộc sống xa xỉ của giới giàu Singapore

Singapore có 5,6 triệu dân với tổng giá trị tài sản cá nhân là khoảng 1.000 tỷ USD. Quốc đảo này có 44 tỷ phú, nhiều thứ 7 trên thế giới, sau New York, Hồng Kông, San Francisco, Moscow, London và Bắc Kinh. Lượng triệu phú USD của Singapore cũng liên tục tăng đều đặn. Từ giữa năm 2017 đến giữa năm 2018, số lượng triệu phú của nước này tăng 11,2% lên 183.737 người. Singapore cũng là nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ đắt nhất hành tinh, cùng với Paris và Hồng Kông theo khảo sát của Economist Intelligence Unit. Khảo sát này tiến hành so sánh giá của hơn 150 mặt hàng, như bánh mỳ, rượu, xì gà, gas, tại 133 thành phố trên toàn cầu. Tỷ phú giàu nhất tại Singapore là anh em Robert và Philip Ng, với tổng tài sản 12,1 tỷ USD. Họ là người điều hành Far East Organization, hãng bất động sản chưa niêm yết lớn nhất tại Singapore. Công ty này được thành lập vào năm 1934 bởi cha của họ - Ng Teng Fong. Theo sau là gia đình Wee. Wee Cho Yaw, hiện sở hữu tài sản 6,4 tỷ USD, là người sáng lập United Overseas Bank, ngân hàng lớn nthứ 3 tại Singapore. Con trai ông - Wee Ee Cheong hiện là chủ tịch kiêm CEO của ngân hàng này. Tại Singapore, người giàu Singapore không chỉ sở hữu những căn hộ, mà còn nắm giữ nhiều lô đất - thứ khan hiếm tại quốc đảo nhỏ này. Sở hữu đất là "biểu tượng của sự giàu có" tại Singapore, Christine Li, giám đốc cấp cao tại Cushman & Wakefield Inc. Singapore cho biết. "Trong 5 thập kỷ qua, giá đất tại đây đã tăng đáng kể, giúp tài sản của giới giàu và các thế hệ sau của họ tăng mạnh". Những căn nhà sang chảnh nhất tại Singapore được gọi là "Good Class Bungalows" với diện tích sử dụng ít nhất 1.390 m2. Những căn nhà như thế này có số lượng rất hạn chế, chỉ khoảng 2.700 căn và chỉ những người thuộc nhóm 5% giàu có mới đủ khả năng chi trả. Những căn "Good Class Bungalows" tại Singapore, nằm chủ yếu ở Quận 10 và 11, thường có giá ít nhất 12.900 USD/m2. Cũng có những căn hộ giá "vừa tiền" cho giới giàu Singapore như tại khu chung cư d'Leedon Singapore với 7 toà tháp và 12 villa biệt lập, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Zaha Hadid. Các căn hộ tại d'Leedon có giá từ 1,6 triệu USD đến 4,7 triệu USD. Các toà tháp chung cư này nằm ở Holland Village, khu nhà giàu nổi tiếng của Singapore. Tại Holland Village, các căn nhà thường nằm dưới những tán lá rậm rạp... ...và nằm phía trong những cánh cổng như thế này. Một chung cư xa xỉ khác tại Singapore Ià Orchard Road, với các căn hộ có giá khoảng 22 triệu USD. Đây cũng là một trung tâm mua sắm và thương mại lớn của Singapore... ...với những cửa hàng cao cấp như Prada và Cartier ... ...hay trung tâm mua sắm đậm chất tương lai Ion Orchard. Khi cần nghỉ ngơi thư giãn, giới giàu Singapore tìm đến những spa xa xỉ bậc nhất như Remède Spa tại khách sạn St. Regis Singapore hoặc Auriga Spa tại khách sạn Cappella Hotel trên đảo Sentosa. Hòn đảo Sentosa Island sở hữu những bãi biển thuộc hàng đẹp nhất trong khu vực và bến tàu nơi người giàu có thể đỗ du thuyền của họ. Với nhiều sòng bạc, công viên nước..., Sentosa được mệnh danh là "Sân chơi của Singapore". Câu lạc bộ golf Sentosa Golf Club là nơi thường đầy ắp những người giàu có từ khắp nơi tại Singapore. Tại các nhà hàng xa xỉ Cut by Wolfgang Puck có thể dễ dàng bắt gặp một hay hai tỷ phú. Nhà hàng này phục vụ các món như thịt bò Wagyu Nhật Bản, bít tết bò Tartare, lưỡi bê, trứng cá và tôm hùm Maine. Cut by Wolfgang Puck nằm trong toà nhà Marina Bay Sands - một trong những biểu tượng của Singapore, có một khách sạn, sòng bạc, trung tâm mua sắm. Giới giàu tại quốc đảo Sư Tử cũng thường lui tới các câu lạc bộ độc quyền như Straits Clan. Phí gia nhập Straits Clan là khoảng 3.400 USD/năm. Tại đây có các quán bar, nhà hàng, không gian làm việc, trung tâm thể thao và tổ chức sự kiện. Một câu lạc bộ lâu đời khác chỉ dành cho giới giàu tại Tanglin Club. Được thành lập vào năm 1865, Tanglin Club có phí gia nhập là khoảng 4.500 USD/năm. Để gia nhập câu lạc bộ này, ứng viên phải được giới thiệu bởi 2 thành viên đã gia nhập ít nhất 3 năm. Thời gian đợi để gia nhập Tanglin là khoảng 10 - 15 năm. Nếu không du học Mỹ hoặc Anh, con nhà giàu Singapore thường theo học tại các trường tư đắt đỏ. Một trong số đó là Anglo-Chinese School, được thành lập vào năm 1886 và có học phí thấp nhất 3.250 USD cho người Singapore và lên tới 22.000 USD/năm cho học sinh nước ngoài. Ngôi trường này nổi tiếng với các cựu học sinh là lãnh đạo, doanh nhân và vận động viên hàng đầu Singapore. Một trường tư lâu đời và nổi tiếng khác tại Singapore là Raffles Institution, được thành lập vào năm 1823. Hoc phí của trường này là khoảng 2.700 USD/năm đối với cư dân Singapore và khoảng 18.700 USD cho học sinh nước ngoài.

Singapore có 5,6 triệu dân với tổng giá trị tài sản cá nhân là khoảng 1.000 tỷ USD. Quốc đảo này có 44 tỷ phú, nhiều thứ 7 trên thế giới, sau New York, Hồng Kông, San Francisco, Moscow, London và Bắc Kinh. Lượng triệu phú USD của Singapore cũng liên tục tăng đều đặn. Từ giữa năm 2017 đến giữa năm 2018, số lượng triệu phú của nước này tăng 11,2% lên 183.737 người. Singapore cũng là nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ đắt nhất hành tinh, cùng với Paris và Hồng Kông theo khảo sát của Economist Intelligence Unit. Khảo sát này tiến hành so sánh giá của hơn 150 mặt hàng, như bánh mỳ, rượu, xì gà, gas, tại 133 thành phố trên toàn cầu. Tỷ phú giàu nhất tại Singapore là anh em Robert và Philip Ng, với tổng tài sản 12,1 tỷ USD. Họ là người điều hành Far East Organization, hãng bất động sản chưa niêm yết lớn nhất tại Singapore. Công ty này được thành lập vào năm 1934 bởi cha của họ - Ng Teng Fong. Theo sau là gia đình Wee. Wee Cho Yaw, hiện sở hữu tài sản 6,4 tỷ USD, là người sáng lập United Overseas Bank, ngân hàng lớn nthứ 3 tại Singapore. Con trai ông - Wee Ee Cheong hiện là chủ tịch kiêm CEO của ngân hàng này. Tại Singapore, người giàu Singapore không chỉ sở hữu những căn hộ, mà còn nắm giữ nhiều lô đất - thứ khan hiếm tại quốc đảo nhỏ này. Sở hữu đất là "biểu tượng của sự giàu có" tại Singapore, Christine Li, giám đốc cấp cao tại Cushman & Wakefield Inc. Singapore cho biết. "Trong 5 thập kỷ qua, giá đất tại đây đã tăng đáng kể, giúp tài sản của giới giàu và các thế hệ sau của họ tăng mạnh". Những căn nhà sang chảnh nhất tại Singapore được gọi là "Good Class Bungalows" với diện tích sử dụng ít nhất 1.390 m2. Những căn nhà như thế này có số lượng rất hạn chế, chỉ khoảng 2.700 căn và chỉ những người thuộc nhóm 5% giàu có mới đủ khả năng chi trả. Những căn "Good Class Bungalows" tại Singapore, nằm chủ yếu ở Quận 10 và 11, thường có giá ít nhất 12.900 USD/m2. Cũng có những căn hộ giá "vừa tiền" cho giới giàu Singapore như tại khu chung cư d'Leedon Singapore với 7 toà tháp và 12 villa biệt lập, được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Zaha Hadid. Các căn hộ tại d'Leedon có giá từ 1,6 triệu USD đến 4,7 triệu USD. Các toà tháp chung cư này nằm ở Holland Village, khu nhà giàu nổi tiếng của Singapore. Tại Holland Village, các căn nhà thường nằm dưới những tán lá rậm rạp... ...và nằm phía trong những cánh cổng như thế này. Một chung cư xa xỉ khác tại Singapore Ià Orchard Road, với các căn hộ có giá khoảng 22 triệu USD. Đây cũng là một trung tâm mua sắm và thương mại lớn của Singapore... ...với những cửa hàng cao cấp như Prada và Cartier ... ...hay trung tâm mua sắm đậm chất tương lai Ion Orchard. Khi cần nghỉ ngơi thư giãn, giới giàu Singapore tìm đến những spa xa xỉ bậc nhất như Remède Spa tại khách sạn St. Regis Singapore hoặc Auriga Spa tại khách sạn Cappella Hotel trên đảo Sentosa. Hòn đảo Sentosa Island sở hữu những bãi biển thuộc hàng đẹp nhất trong khu vực và bến tàu nơi người giàu có thể đỗ du thuyền của họ. Với nhiều sòng bạc, công viên nước..., Sentosa được mệnh danh là "Sân chơi của Singapore". Câu lạc bộ golf Sentosa Golf Club là nơi thường đầy ắp những người giàu có từ khắp nơi tại Singapore. Tại các nhà hàng xa xỉ Cut by Wolfgang Puck có thể dễ dàng bắt gặp một hay hai tỷ phú. Nhà hàng này phục vụ các món như thịt bò Wagyu Nhật Bản, bít tết bò Tartare, lưỡi bê, trứng cá và tôm hùm Maine. Cut by Wolfgang Puck nằm trong toà nhà Marina Bay Sands - một trong những biểu tượng của Singapore, có một khách sạn, sòng bạc, trung tâm mua sắm. Giới giàu tại quốc đảo Sư Tử cũng thường lui tới các câu lạc bộ độc quyền như Straits Clan. Phí gia nhập Straits Clan là khoảng 3.400 USD/năm. Tại đây có các quán bar, nhà hàng, không gian làm việc, trung tâm thể thao và tổ chức sự kiện. Một câu lạc bộ lâu đời khác chỉ dành cho giới giàu tại Tanglin Club. Được thành lập vào năm 1865, Tanglin Club có phí gia nhập là khoảng 4.500 USD/năm. Để gia nhập câu lạc bộ này, ứng viên phải được giới thiệu bởi 2 thành viên đã gia nhập ít nhất 3 năm. Thời gian đợi để gia nhập Tanglin là khoảng 10 - 15 năm. Nếu không du học Mỹ hoặc Anh, con nhà giàu Singapore thường theo học tại các trường tư đắt đỏ. Một trong số đó là Anglo-Chinese School, được thành lập vào năm 1886 và có học phí thấp nhất 3.250 USD cho người Singapore và lên tới 22.000 USD/năm cho học sinh nước ngoài. Ngôi trường này nổi tiếng với các cựu học sinh là lãnh đạo, doanh nhân và vận động viên hàng đầu Singapore. Một trường tư lâu đời và nổi tiếng khác tại Singapore là Raffles Institution, được thành lập vào năm 1823. Hoc phí của trường này là khoảng 2.700 USD/năm đối với cư dân Singapore và khoảng 18.700 USD cho học sinh nước ngoài.