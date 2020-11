Cúc họa mi đầu mùa "hét giá" 100 nghìn/bó, dân buôn kiếm tiền triệu/ngày

Cứ vào tháng 11 hàng năm - thời điểm giao mùa, cuối Thu đầu Đông, những chiếc xe chở cúc họa mi lại nối tiếp nhau, rong ruổi khắp nẻo đường, góc phố Hà Nội. Cùng với các loại hoa, màu trắng muốt của cúc họa mi len lỏi trên đường phố Hà Nội. Hầu hết, dân buôn có được hoa cúc họa mi đầu mùa từ các nhà vườn ở Tây Tựu, Tây Hồ. Cúc họa mi đầu mùa thường có ưu điểm là cánh hoa to, nhị vàng hơn. Các tiểu thương cho biết, năm nay, giá của hoa cúc họa mi đầu mùa đang dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/bó, so với mọi năm cao hơn một chút. Nếu bó nhỏ, sẽ được bán với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/bó. Để phục vụ khách hàng, người bán hàng rong nhập hoa liên tục. Mỗi bó cúc họa mi đều được cắt, tỉa khéo léo trước khi bán cho khách. Theo các tiểu thương, do đang là thời điểm đầu mùa, nhiều người không chỉ dùng hoa cúc họa mi để cắm trưng bày mà còn dùng hoa như “phụ kiện” để chụp ảnh nên bán loại hoa này rất chạy, có buổi sáng một tiểu thương nhập khoảng 60 bó hoa cúc họa mi, đến trưa tiếp tục lấy thêm hoa để gối vào. Mỗi vụ hoa cúc họa mi chỉ kéo dài trong khoảng 3 tuần nên dân buôn đều tranh thủ nhập hàng sớm phục vụ những người yêu thích loài hoa này. Cúc họa mi thu hút khách hàng khắp phố phường Hà Nội. Những bông cúc họa mi thu hút ánh nhìn say mê của người Hà Nội. Người đi đường dừng lại để lưu bức ảnh cúc họa mi đang theo chân người bán hàng rong xuống phố Hà Nội. Cô gái xinh xắn tạo dáng chụp ảnh bên xe bán hoa cúc họa mi.

