COVID-19 khiến Victoria's Secret điêu đứng thế nào...đóng 250 cửa hàng?

Ngày 20/5, thương hiệu nội y đình đám Victoria's Secret công bố kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn 250 cửa hàng ở Mỹ và Canada trong năm 2020. L Brands - công ty mẹ của hãng cho biết việc đóng cửa 250 cửa hàng có thể chỉ là bước khởi đầu, có khả năng hãng sẽ phải đóng cửa nhiều cửa hàng hơn trong vài năm tới. Victoria's Secret hiện có 849 cửa hàng ở khu vực Bắc Mỹ và phần lớn đều đang phải tạm ngừng hoạt động từ tháng 3 do Covid-19. Cũng do ảnh hưởng của đại dịch mà trước đó Victoria's Secret tạm thời sa thải nhiều nhân viên trong hệ thống bán lẻ. Các nhân sự ở vị trí phó chủ tịch cao cấp trở lên đều bị giảm 20% lương. Thêm nữa, nguồn cung ứng nguyên liệu đến từ châu Á cũng bị gián đoạn khiến hoạt động sản xuất của thương hiệu nội y Victoria's Secret trong thời gian qua bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong báo cáo quý I vừa được công bố, công ty mẹ L Brands cho biết tổng doanh thu của họ đã giảm 37% xuống còn 1,65 tỷ USD so với 2,63 tỷ USD vào cùng kỳ năm ngoái. Với Victoria’s Secret, tổng doanh thu đã giảm 46% xuống còn 821,5 triệu USD. Tháng trước, khi các chi nhánh phải đóng cửa vì đại dịch, doanh số bán hàng trực tuyến của hãng đã tăng 30%. Thông tin về việc đóng cửa hàng loạt xuất hiện chỉ vài tuần sau khi L Brands xác nhận rằng thỏa thuận bán phần lớn cổ phần Victoria's Secret cho công ty cổ phần tư nhân có trụ sở ở New York, Sycamore Partners đã được thông qua. Các nhà phân tích hy vọng Sycamore có thể tạo ra bước ngoặt tại Victoria's Secret và định vị lại thương hiệu trong tương lai để cải thiện tình hình kinh doanh bết bát của công ty này trong vài năm trở lại đây. Nguồn ảnh: Getty Imgae. Video: Túi xách hàng hiệu. Nguồn: Business Insider.

