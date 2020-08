Có gì bên trong bánh Trung thu dát vàng siêu đắt đỏ?

Mới đây, thị trường trong nước xuất hiện hộp bánh Trung thu dát vàng (6 chiếc) có giá 4,5 triệu đồng thu hút sự quan tâm của giới nhà giàu. Ảnh: Sangia. Đây được xem là mức giá "bỏng tay" với người tiêu dùng. Tuy nhiên, đó vẫn chưa là gì so với bánh Trung thu dát vàng ở một số nước trên thế giới. Ảnh: iCheck. Năm ngoái, một cơ sở sản xuất bánh ở Singapore giới thiệu với khách hàng hộp bánh Trung thu bọc vàng có giá 630 USD (gần 15 triệu đồng). Ảnh: Sgmagazine. Hộp bánh Trung thu gồm 4 chiếc. Mỗi chiếc đều được bọc trong lá vàng 24k. Nhân bánh là sầu riêng xay nhuyễn và tiếp đến là một lớp vỏ socola đen cùng bột nấm cục truffle. Ảnh: Sgmagazine Đặc biệt, bên trong hộp bánh Trung Thu dát vàng không chỉ có những chiếc bánh hảo hạng mà còn đi kèm một ấm trà, một chiếc đĩa đẹp mạ vàng, một cặp dĩa mạ vàng và một con dao mạ vàng cùng khăn giấy chất lượng cao cấp. Ảnh: Sgmagazine. Một tiệm bánh khác ở Singapore cũng tung ra thị trường chiếc bánh Trung thu có vỏ tinh than tre được phủ một lớp vàng 24k và nhân sầu riêng xay nhuyễn, có giá khoảng 39 đô la Singapore (tương đương 28 USD hay 650.000 đồng). Ảnh: BI. Còn tại Philippines, đầu bếp Angelina Araneta Jr, từng ra mắt thị trường chiếc bánh Trung thu dát vàng 24k, đính kim cương nhân tạo 10 carat với giá 1.550 USD (tương đương 35,7 triệu đồng). Ảnh: BI. Dịp Trung thu năm 2012, tại Trung Quốc, một chiếc bánh dẻo dát vàng với trọng lượng khoảng 500 gram được bán với giá đến 21.000 nhân dân tệ, tương ứng khoảng 72 triệu đồng. Ảnh: Luxuothailand Chiếc bánh được chạm khắc những mẫu hoa văn tinh xảo, đầy tính nghệ thuật. Ảnh: Luxuothailand Tết Trung thu năm 2017, chiếc bánh đắt nhất của Malaysia thu hút sự chú ý của người tiêu dùng khi có giá 3.888 RM (tương đương 21,6 triệu đồng). Chiếc bánh cao 4cm và đường kính 17,5cm, to gấp bốn lần một chiếc bánh thông thường. Ảnh: Thesundaily Chiếc bánh này có giá đắt như vậy là bởi nó được làm từ các thành phần cao cấp như đông trùng hạ thảo, nhân sâm, nghệ tây, sữa ong chúa, mật đường, hạt sen, táo tàu, nhãn và các loại thảo mộc khác của Trung Quốc. Hơn nữa, bánh còn được dát vàng 24k. Ảnh: Thesundaily Video: Lo lắng trước tình trạng “bánh trung thu bẩn”. Nguồn: VTC1

