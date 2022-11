Chùm ảnh: Tràn lan “chuồng cọp” cơi nới tại Khu đô thị Ao Sào

Tìm hiểu được biết, từ năm 2009, UBND TP Hà Nội ra quyết định thu hồi hơn 86.000m2 đất tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, giao cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu chức năng đô thị Ao Sào ( Khu đô thị Ao Sào).

Theo đó, diện tích công ty được sử dụng khai thác kinh doanh là 59.448m2, diện tích giao không thu tiền sử dụng đất là 26.819m2. Khu đô thị Ao Sào được quy hoạch chi tiết có đất làm trường trung học cơ sở, trường mầm non, đất công trình hỗn hợp, đất nhà ở cao tầng trên, đất nhà ở thấp tầng. Tại Khu đô thị Ao Sào, chủ đầu tư đã triển khai xây dựng khu nhà ở thấp tầng với khoảng 301 căn hộ. Chủ đầu tư đã bàn giao hàng trăm căn cho người mua nhà vào sinh sống. Theo quy hoạch phê duyệt, dự án này là một trong những khu đô thị đồng bộ, hiện đại bậc nhất phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, đến nay, khu đô thị hiện đại này hiện không khác nhiều khu tập thể cũ ở Hà Nội khi cảnh cơi nới tầng mái tràn lan. "Chuồng cọp" quây kín trên mái các căn liền kề Khu đô thị Ao Sào. Hình ảnh "chuồng cọp" quây kín trên mái các căn liền kề Khu đô thị Ao Sào. Cận cảnh một căn hộ được cơi nới, dựng cả tầng tum bằng tôn trong Khu đô thị Ao Sào. Hiện trường căn hộ được cơi nới, dựng cả tầng tum bằng tôn trong Khu đô thị Ao Sào. Hầu hết căn hộ tại đây đều cơi nới, xây dựng “chuồng cọp”. Hàng loạt căn hộ cơi nới gây mất mỹ quan đô thị. Những căn liền kề đang bị biến tướng, nhếch nhác, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, phá vỡ quy hoạch nhưng không thấy chính quyền sở tại xử lý dứt điểm. Những căn liền kề đang bị biến tướng, nhếch nhác, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng, phá vỡ quy hoạch nhưng không thấy chính quyền sở tại xử lý dứt điểm. Muôn hình vạn trạng kiểu cơi nới “chuồng cọp” tại Khu đô thị Ao Sào. Muôn hình vạn trạng kiểu cơi nới “chuồng cọp” tại Khu đô thị Ao Sào. Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến nay đã có hàng trăm hộ dân về sinh sống, nhưng hệ thống giao thông Khu đô thị Ao Sào chưa được khớp nối với hạ tầng chung của khu vực do việc giải phóng mặt bằng chung của dự án chưa hoàn thành. Hiện tại, tuyến đường từ khu hành chính quận Hoàng Mai đến Tam Trinh qua khu đô thị này đang xây dựng nhưng chưa rõ thời điểm hoàn thiện. Một bãi gửi xe tự phát “mọc” trên diện tích đất dự án Khu đô thị Ao Sào. Khu vực xây dựng trường học hiện là nơi trồng rau, trồng cỏ. Do dự án chưa hoàn thành nên việc bàn giao hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường chưa được thực hiện theo quy định phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố của UBND TP Hà Nội ban hành. Việc cải tạo, cơi nới tầng mái đang làm biến dạng, mất đi sự đồng bộ trong thiết kế các căn nhà liền kề tại khu đô thị hiện đại này, đồng thời khiến cảnh quan kiến trúc khu đô thị vô cùng lộn xộn, mất mỹ quan. Bên cạnh đó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, rủi ro phòng cháy chữa cháy. Mới đây, trả lời bức xúc của cử tri quận Hoàng Mai về việc hệ thống hạ tầng của dự án Khu đô thị Ao Sào dang dở chưa biết khi nào xong, UBND TP Hà Nội cho biết, đã giao Thanh tra thành phố thanh tra toàn diện dự án này. Trước những dấu hiệu vi phạm về trật tự xây dựng, phá vỡ kiến trúc, quy hoạch ban đầu đang diễn ra tại các căn liền kề Khu đô thị Ao Sào, dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm quản lý, giám sát trong lĩnh vực đất đai của chính quyền địa phương?

