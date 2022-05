Choáng ngợp nhà thờ tổ họ Bùi hoành tráng bậc nhất Việt Nam

Kênh YouTube Nhà To vừa giới thiệu một công trình kiến trúc đặc biệt mang tên nhà thờ tổ họ Bùi Việt Nam. Theo chia sẻ của ông Bùi Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Tập đoàn FPT, nhà thờ tổ của cả động đồng họ Bùi Việt Nam mới hoàn thiện cách đây không lâu. Công trình do một kiến trúc sư họ Bùi thiết kế và thi công. Thời gian thiết kế khoảng 4 tháng, xây dựng trong 2 năm 3 tháng. Nhà thờ tổ họ Bùi được xây dựng trên khu đất rộng 35.00m2, có quy mô lớn nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Khuôn viên chính của nhà thờ có diện tích 5.000m2, khu vực vườn phía sau rộng 5.000m2 và còn 25.000m2 đất chưa khai thác. Khuôn viên sân chính của nhà thờ có thể chứa được 800-1.000 người. Một hòn non bộ lớn được đặt ngay sau cổng vào. Hai bên là 2 nhà bia, trong đó 1 bia dành riêng để ghi danh những thành viên công đức với số tiền lớn. Khu nhà thờ chính rộng 900m2. Không gian chính của nhà thờ tổ bố trí ở tầng 2. Tầng 2 được chia làm 7 gian thờ tự. Khu vực này có tổng cộng 42 chiếc cột gỗ, trong đó 1 cột bằng gỗ trắc, 41 cột còn lại hoàn toàn bằng gỗ lim, cao gần 10m. Phía sau nhà thờ chính là vườn danh nhân, với ý tưởng ghi nhớ công ơn của các danh tướng, danh nhân họ Bùi. Nguồn ảnh: Chụp màn hình KenhNhato Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

