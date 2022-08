Biệt thự ven biển hơn 400 m2 của vợ chồng đại gia Đức An - Phan Như Thảo

Sau khi kết hôn với đại gia Đức An, Phan Như Thảo không còn hoạt động trong showbiz mà tập trung kinh doanh. Cặp đôi sở hữu nhiều bất động sản ở Đà Lạt và một số bãi biển đẹp. Ảnh: Dân Việt Mới đây, Phan Như Thảo hé lộ thêm mảnh đất mới tậu ở làng chài Ninh Tịnh thuộc Khánh Hòa. Ảnh chụp màn hình Mảnh đất có diện tích 405m2 trong đó có 200m đất thổ cư. Ảnh chụp màn hình Sau khi mua, vợ chồng Phan Như Thảo vẫn giữ nguyên nét giản dị, mộc mạc của nơi này mà chưa xây mới. Ảnh chụp màn hình Trước đó không lâu, Phan Như Thảo và đại gia Đức An đã hoàn thiện xong một ngôi biệt thự ven biển theo phong cách Santorini tại Ninh Thuận. Ảnh: FBNV Căn biệt thự của vợ chồng Phan Như Thảo có diện tích lên đến 580m2. Ảnh: FBNV Tất cả cửa sổ và cửa ra vào đều được thiết kế dạng vòm nhằm tạo sự mềm mại, uyển chuyển. Ảnh: FBNV Cầu thang hẹp kết hợp tông màu trắng 2 bên, khiến người đi có cảm giác chạm đến bầu trời. Ảnh: FBNV Không chỉ hướng biển, căn biệt thự còn có thể trông thấy cảnh núi non hùng vĩ từ phía bên phải. Ảnh: FBNV Ngoài ra, vợ chồng Phan Như Thảo còn có hai căn biệt thự gỗ vài chục tỷ ở Đà Lạt. Ảnh: FBNV Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

