Choáng ngợp “biệt phủ” toàn gỗ quý của đại gia showbiz

Ngoài căn nhà khang trang, hiện đại tại Hà Nội, nghệ sĩ Xuân Hinh còn có một căn nhà gỗ trị giá bạc tỷ ở quê nhà Bắc Ninh. Ảnh: Tiền phong. Ngôi nhà cổ có từ thời ông bà được nghệ sĩ Xuân Hinh cải tạo lại. Cổng vào thiết kế theo kiểu truyền thống với mái ngói và tường bằng gạch. Ảnh: Tiền phong. Ngôi nhà 5 gian được thiết kế theo lối đối xứng với nhiều nguyên liệu gỗ quý. Ảnh: Vietnamnet. Đồ đạc trong ngôi nhà cũng sử dụng chất liệu gỗ, theo lối truyền thống của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ảnh: Vietnamnet. Nghệ sĩ hài Xuân Bắc cũng sở hữu một căn nhà gỗ được ví như “biệt phủ”. Ảnh: Vietnamnet. Nhà xây hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, có hiên nhà để thư giãn, có đường đi bằng đá xen giữa những thảm cỏ xanh non, có cây cối, hoa cỏ xung quanh nhà...Ảnh: Thegioitre. "Biệt phủ" của Xuân Bắc thiết kế 2 tầng, có cả tầng hầm vô cùng độc đáo. Ảnh: Thegioitre. Bao quanh nhà là những lối đi lát đá, được phủ xanh bằng những thảm cỏ non. Ảnh: Thegioitre. Căn nhà vườn của nghệ sĩ hài Hoàng Mập ở huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cách TP HCM gần 50 km. Nhà có tổng diện tích hơn 1.600m2, được anh xây dựng theo phong cách ngôi nhà cổ ở Nam Định có tuổi đời 100 năm. Ảnh: Vietnamnet Vách tường, nền nhà được xây bằng gạch, các cột và cửa làm bằng gỗ lim, gỗ huỳnh đàn… Ảnh: Vietnamnet. Trong khuôn viên trước nhà, danh hài trồng trồng các loại cây cảnh và thiết kế hòn non bộ tạo không gian thiên nhiên xanh mát. Ảnh: Vietnamnet. Nhiều đồ nội thất trong nhà được danh hài và vợ sưu tầm từ những cửa hàng bán đồ cổ, một số ít được bạn bè, người thân tặng. Ảnh: Vietnamnet. Video: Kiến trúc hiện đại cho ngôi nhà liền kề. Nguồn: VTC1

