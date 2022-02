Tượng “Kim Dần Vương Bảo” của Tập đoàn vàng bạc đá DOJI có trọng lượng 46kg, tương đương khoảng 1226 lượng vàng nguyên chất 9999, được trưng bày tại DOJI Tower số 5 Lê Duẩn (Hà Nội) chào đón ngày vía Thần Tài 2022 (tức 10/1 Âm lịch). “Kim Dần Vương Bảo” là bảo vật được chế tác vô cùng tinh xảo bằng công nghệ 3D hiện đại với bàn tay của những nghệ nhân kim hoàn DOJI. Đôi bàn chân hổ đặt trên tiền vàng truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của hình tượng con hổ uy phong, mang ước vọng con người về sự nghiệp phát triển thăng tiến vững bền, cuộc sống đủ đầy. Các nghệ nhân kim hoàn của DOJI phải mất hàng nghìn giờ lao động miệt mài mới hoàn thiện tác phẩm và trình làng đúng dịp Thần Tài 2022. Chiêm ngưỡng tượng “Kim Dần Vương Bảo” bằng vàng ròng dịp vía Thần Tài. Đại diện Tập đoàn DOJI cho biết, bảo vật "Kim Dần Vương Bảo" chính là lời chúc gửi tới các khách hàng cho một khởi đầu hân hoan, cát vượng, cùng sức khỏe dồi dào, ý chí thăng hoa trong năm mới Nhâm Dần. Ngay lối vào sảnh chính vào tòa tháp, tượng hổ vàng uy phong, mạnh mẽ - linh vật của năm 2022 và hình ảnh ông Thần tài Đại Phát ôm túi vàng tượng trưng cho phú quý, may mắn, tài lộc cũng vô cùng đẹp mắt, độc đáo. Ngoài chiêm ngưỡng và check-in với bảo vật "Kim Dần Vương Bảo", khách hàng còn được tham khảo, lựa chọn nhiều sản phẩm khác, trọng lượng từ 1 đến 5 chỉ của DOJI. Chủ lực là vàng ép vỉ với đa dạng các sản phẩm như: Kim Dần Chiêu Tài, Kim Dần Phát Lộc, Âu Vàng Phúc Long, Thần Tài Thịnh Vượng, Thần Tài Đại Phất… cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Các sản phẩm có trọng lượng đa dạng: 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ… được sản xuất với công nghệ ưu việt, hàm lượng vàng chuẩn tuyệt đối, đổi ngang giá với vàng SJC. Doanh nghiệp cho biết, có tới 380.000 sản phẩm cho dịp vía Thần Tài năm nay, tăng gần 15% so với dịp Thần Tài năm 2021. Được biết, DOJI còn triển khai mạnh hình thức mua bán vàng vật chất trực tuyến trên app eGold. Không khí mua vàng diễn ra sôi động nhưng không còn cảnh người dân xếp hàng dài chờ đợi. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người dân có xu hướng mua vàng trực tuyến hoặc mua trước ngày chính hội. Bên cạnh đó, công tác phân luồng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các cửa hàng của DOJI và Thế Giới Kim Cương cũng khiến cảnh chen lấn, chờ đợi quá lâu không xảy ra. Theo quan niệm dân gian, ngày vía Thần Tài, tức ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, được xem là ngày đẹp, nếu mua vàng sẽ được Thần Tài phù hộ, cả năm buôn may bán đắt, gặp nhiều may mắn, tài lộc.

