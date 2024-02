Chép cúng ông Công ông Táo mỏi mắt chờ khách

Dịp Tết ông Công ông Táo năm nay rơi vào thứ 6 (ngày 2/2 Dương lịch) nên nhiều người vẫn phải đi làm. Vì vậy, một số tiểu thương bán cá chép sớm hơn, cả vào cả buổi sáng, trưa và chiều tối để phục vụ nhu cầu mua của người dân. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và và Cuộc sống tại một số khu vực chợ dân sinh nằm trên địa bàn phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), từ sáng đến trưa 1/1, có nhiều tiểu thương bán cá chép đỏ "sốt ruột" chờ khách. Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Thùy Linh (tiểu thương bán cá chép cúng ông Công ông Táo) cho biết, chị dậy rất sớm để ra chợ đầu mối lấy cá chép về bán, nhưng lượng khách mua rất ít do nhiều người vẫn đang đi làm. Giống như chị Linh, chị Nụ (bán cá chép cúng ông Công ông Táo) chia sẻ: “Năm nay tôi lấy cá chép ở chợ đầu mối La Khê (Hà Đông, Hà Nội - PV), không giám lấy nhiều chỉ có vài cân để bán. Tôi bán chủ yếu bán cá chép loại nhỏ bằng hai ngón tay, nhưng từ sáng đến trưa vẫn đang ế, thưa thớt khách mua hàng”. Khảo sát của PV cho thấy, giá cá chép năm nay so với năm trước không chênh lệch nhau là mấy. Các tiểu thương bán cá chép bộ ba con với các giá khác nhau, tùy cá loại to hay nhỏ, giao động mức giá như 20 nghìn đồng/bộ ba con, 30 nghìn đồng/bộ ba con, hoặc 40 nghìn đồng/bộ ba con. Tuy nhiên, lượng người mua cá chép cúng ông Công ông Táo ở khu vực chợ Mễ Trì thưa thớt, tiểu thương vẫn đang mỏi mắt chờ khách. Năm nay giá cá chép bình ổn. Cá chép loại 1 có thân hình bóng, đỏ, đuôi dài, đầy đủ vây, vẩy, trọng lượng 30-35 con 1kg, loại 2 từ 40 con 1kg. Cá tuyển chọn càng to, có giá khoảng 80 nghìn đồng/1kg. Thời điểm Covid-19, cá chép có giá cao nhất lên khoảng 250 nghìn đồng/1kg, do người nuôi ít. Cá chép đỏ có màu sắc đẹp mắt được người dân chọn cúng ông Công ông Táo. Hiếm thấy cảnh tấp nập người mua người bán cá chép cúng ông Công ông Táo ở khu vực chợ dân sinh này. Bà Trần Thị Thanh (người dân) chia sẻ, bản thân bà lo ngày mai 23 tháng Chạp người mua cá chép cúng ông Công ông Táo đông, nên bà ra chợ từ sớm để chọn được cá đẹp, khỏe và mua những lễ vật cần thiết để tiễn ông Táo về trời. Tuy nhiên, người mua cá lại khá ít. Nhiều gia đình đã chọn cúng ông Táo sớm để thuận tiện cho việc đi làm, hoặc để sum họp đông đủ các thành viên.

