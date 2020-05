CEO Taobao và loạt tỷ phú mất tiền, mất chức, gia đình tan vỡ vì ngoại tình

Cuối tháng 4, dư luận Trung Quốc xôn xao về vụ ngoại tình giữa Chủ tịch Taobao Tưởng Phàm và chân dài Trương Đại Dịch. Ảnh: Reuters. Sau vụ bê bối ngoại tình, Tập đoàn Alibaba quyết định sẽ giáng chức phó chủ tịch cấp cao của Tưởng Phàm xuống Phó Chủ tịch và loại ông ra khỏi danh sách 38 thành viên quyền lực nhất có quyền quyết định cơ cấu hội đồng quản trị công ty và cắt một năm tiền thưởng. Ảnh: Reuters. Một số nguồn tin cũng cho hay, dù vẫn giữ chức vị cao nhưng uy tín trong công ty của Tưởng Phàm đã giảm sút nghiêm trọng. Ảnh: Reuters. Việc bị giáng chức Chủ tịch Taobao lần này được giới chuyên gia nhận định là cú đòn nặng giáng vào Tưởng Phàm - một trong những nhân vật quan trọng nhất tại Alibaba, gã khổng lồ thương mại điện tử ở Trung Quốc. Ảnh: Sina. Không chỉ bị mất chức, nguồn tin trên QQ tiết lộ, vợ chồng của Tưởng Phàm đang lục đục, chuẩn bị ly dị. Ảnh: Sina. Sự việc của Tưởng Phàm cũng gợi lại "quá khứ đen tối" của nhiều vị tỷ phú khác từng lao đao khi vướng "lùm xùm" ngoại tình. Ảnh: QQ. Gần đây nhất, hồi tháng 2 năm nay, tờ New York times đưa tin, tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos đã bị Michael Sanchez, anh trai của bà Lauren Sanchez khởi kiện tội vu khống liên quan đến vụ bê bối ngoại tình đầu năm ngoái. Ảnh: Reuters. Theo đó, tỷ phú Jeff Bezos cho rằng chính anh trai của người tình đã chia sẻ những đoạn tin nhắn và hình ảnh nhạy cảm của ông gửi cho bạn gái khiến vụ ngoại tình giữa hai người bị phanh phui vào đầu năm ngoái. Ảnh: Getty Imgae. Bezos cáo buộc Michael Sanchez đã bán thông tin riêng tư của ông với bạn gái cho tờ The National Enquirer. Tuy nhiên, Michael phủ nhận cáo buộc này và kiện lại tỷ phú giàu nhất thế giới. Michael khẳng định bản thân không làm rò rỉ các thông tin cá nhân của tỷ phú Amazon và đang cố gắng bảo vệ em gái mình. Ảnh: Getty Imgae. Năm 2015, Chủ tịch tập đoàn JD.com Lưu Cường Đông (người từng có một đời vợ cùng đứa con 8 tuổi) bất ngờ tổ chức đám cưới với tình trẻ kém tận 19 tuổi là "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên. Mối duyên chân dài - đại gia này bị dư luận cho là dùng tiền đổi lấy tình và ngược lại. Tuy nhiên, họ vẫn sống bên nhau và có một con gái. Ảnh: Sina. Bên nhau bình yên được 3 năm thì đại gia họ Lưu bị cáo buộc tấn công tình ái nữ sinh viên đại học và bị bắt giữ ở Mỹ. Ảnh: Sina. Sau bê bối, Lưu Cường Đông mất tất cả uy tín và sự tín nhiệm mà bản thân gây dựng bấy lâu, đồng thời khiến JD.com thiệt hại kinh tế nặng nề. Ảnh: Reuters. Không lâu sau, ông cũng tuyên bố rời khỏi vị trí cấp cao của hơn 50 công ty do ông sở hữu cũng như là nhà đầu tư. Bê bối ngoại tình cũng khiến Lưu Cường Đông không thể thực hiện tuyên bố trước đó là sẽ không nghỉ hưu trước 65 tuổi để vượt mặt Jack Ma về số năm làm việc. Ảnh: Reuters. Video: Các tỷ phú công nghệ chọn xe. Nguồn: VTV1.

Cuối tháng 4, dư luận Trung Quốc xôn xao về vụ ngoại tình giữa Chủ tịch Taobao Tưởng Phàm và chân dài Trương Đại Dịch. Ảnh: Reuters. Sau vụ bê bối ngoại tình, Tập đoàn Alibaba quyết định sẽ giáng chức phó chủ tịch cấp cao của Tưởng Phàm xuống Phó Chủ tịch và loại ông ra khỏi danh sách 38 thành viên quyền lực nhất có quyền quyết định cơ cấu hội đồng quản trị công ty và cắt một năm tiền thưởng. Ảnh: Reuters. Một số nguồn tin cũng cho hay, dù vẫn giữ chức vị cao nhưng uy tín trong công ty của Tưởng Phàm đã giảm sút nghiêm trọng. Ảnh: Reuters. Việc bị giáng chức Chủ tịch Taobao lần này được giới chuyên gia nhận định là cú đòn nặng giáng vào Tưởng Phàm - một trong những nhân vật quan trọng nhất tại Alibaba, gã khổng lồ thương mại điện tử ở Trung Quốc. Ảnh: Sina. Không chỉ bị mất chức, nguồn tin trên QQ tiết lộ, vợ chồng của Tưởng Phàm đang lục đục, chuẩn bị ly dị. Ảnh: Sina. Sự việc của Tưởng Phàm cũng gợi lại "quá khứ đen tối" của nhiều vị tỷ phú khác từng lao đao khi vướng "lùm xùm" ngoại tình. Ảnh: QQ. Gần đây nhất, hồi tháng 2 năm nay, tờ New York times đưa tin, tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos đã bị Michael Sanchez, anh trai của bà Lauren Sanchez khởi kiện tội vu khống liên quan đến vụ bê bối ngoại tình đầu năm ngoái. Ảnh: Reuters. Theo đó, tỷ phú Jeff Bezos cho rằng chính anh trai của người tình đã chia sẻ những đoạn tin nhắn và hình ảnh nhạy cảm của ông gửi cho bạn gái khiến vụ ngoại tình giữa hai người bị phanh phui vào đầu năm ngoái. Ảnh: Getty Imgae. Bezos cáo buộc Michael Sanchez đã bán thông tin riêng tư của ông với bạn gái cho tờ The National Enquirer. Tuy nhiên, Michael phủ nhận cáo buộc này và kiện lại tỷ phú giàu nhất thế giới. Michael khẳng định bản thân không làm rò rỉ các thông tin cá nhân của tỷ phú Amazon và đang cố gắng bảo vệ em gái mình. Ảnh: Getty Imgae. Năm 2015, Chủ tịch tập đoàn JD.com Lưu Cường Đông (người từng có một đời vợ cùng đứa con 8 tuổi) bất ngờ tổ chức đám cưới với tình trẻ kém tận 19 tuổi là "hot girl trà sữa" Chương Trạch Thiên. Mối duyên chân dài - đại gia này bị dư luận cho là dùng tiền đổi lấy tình và ngược lại. Tuy nhiên, họ vẫn sống bên nhau và có một con gái. Ảnh: Sina. Bên nhau bình yên được 3 năm thì đại gia họ Lưu bị cáo buộc tấn công tình ái nữ sinh viên đại học và bị bắt giữ ở Mỹ. Ảnh: Sina. Sau bê bối, Lưu Cường Đông mất tất cả uy tín và sự tín nhiệm mà bản thân gây dựng bấy lâu, đồng thời khiến JD.com thiệt hại kinh tế nặng nề. Ảnh: Reuters. Không lâu sau, ông cũng tuyên bố rời khỏi vị trí cấp cao của hơn 50 công ty do ông sở hữu cũng như là nhà đầu tư. Bê bối ngoại tình cũng khiến Lưu Cường Đông không thể thực hiện tuyên bố trước đó là sẽ không nghỉ hưu trước 65 tuổi để vượt mặt Jack Ma về số năm làm việc. Ảnh: Reuters. Video: Các tỷ phú công nghệ chọn xe. Nguồn: VTV1.