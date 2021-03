Cây cảnh độc nhất vô nhị, lập kỷ lục Việt Nam... đắt đỏ cỡ nào?

Với tuổi cây hơn 156 năm, hơn 100 năm tuổi kiểng, cặp me kiểng của anh Nguyễn Phước Lộc (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) là cây cảnh được xác lập Kỷ lục Việt Nam - "Cặp me kiểng cổ nhất" vào ngày 21/9/2013. Ảnh: Người lao động. Cặp me này được anh Lộc mua năm 1993 ở Tiền Giang với giá khoảng 40 triệu đồng. Sau gần 30 năm chăm sóc, hiện 2 cây đều đạt chiều cao khoảng 6 m, bề hoành gốc 1,4 m và đường kinh tán lớn nhất khoảng 3 m. Ảnh: Dân Việt. Cây được sửa theo dáng long và chi được sửa theo lối sơn thủy. Ảnh: Người lao động. Cặp me này từng được trả giá lên đến 10 tỷ đồng nhưng anh Lộc kiên quyết không bán. Ảnh: Người lao động. Cây mai "Tuệ Sâm" thuộc sở hữu của ông Vũ Đức Đông ở Đồng Tháp đạt 3 kỷ lục gồm Kỷ lục Cây mai vàng lâu năm dát vàng hai chữ “Tuệ Sâm” trên gốc đạt kỷ lục độc bản Việt Nam, Kỷ lục cây mai lâu năm có thân dát vàng SJC 9999 khắc chữ thư pháp “Tuệ Sâm” đạt giá trị độc bản tại Đông Dương và Kỷ lục người Việt toàn cầu Cây mai vàng lâu năm dát vàng hai chữ “Tuệ Sâm” trên gốc đạt giá trị kỷ lục độc bản người Việt toàn cầu. Ảnh: Kyluc. Thuộc giống mai vàng cổ, có tuổi đời trên 100 năm, cây mai Tuệ Sâm có chiều cao từ rễ lên tới ngọn khoảng 2 mét. Ảnh: Dân Việt. Hoành đế rộng 3 mét, cành lá mọc lên từ dưới phần rễ trần có hình dáng như thân rồng uốn lượn rất đẹp. Ảnh: Kyluc. Đặc biệt, trên bệ thân mẹ mọc ra một nhánh, vì vậy mà ông Vũ Đức Đông thường ví von cây mai với hình tượng “Lão mai sinh quý tử”. Ảnh: Dân Việt. Năm 2017, trong Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 33 tại TP HCM, cây mai chiếu thủy của nghệ nhân Đỗ Minh Hoàng được xác lập ở hạng mục “Top Bộ sưu tập cây cảnh Độc - Lạ tại Việt Nam”. Ảnh: Kyluc. Cây được uốn ghép thành hình dạng một chiếc độc bình đẹp mắt. Ảnh: Kyluc. Chiều cao từ gốc lên đỉnh ngọn cây là 1,5m, chiều rộng 0,6m; đường kính giữa của vòng độc bình 1,3m. Hai vòng tán phía trên chóp và dưới gốc có đường kính 1.6m xòe tròn đều đặn tạo thành hai vành đế và miệng, lá xanh mướt. Ảnh: Dân Việt. Video: Mặt bằng bán cây cảnh Tết: Có tiền cũng khó thuê. Nguồn: VTV24

