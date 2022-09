Cảnh ngổn ngang tại công trường dự án nước sông Đà 2

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, những ngày giữa tháng 9/2022, trên trục đường Đại lộ Thăng Long, hướng từ Quốc Oai - Thạch Thất - Xuân Mai… (Hà Nội) vẫn đang ngổn ngang những hố ga, công trường đào xới để phục vụ cho việc xây dựng, lắp đặt tuyến đường ống nước sạch sông Đà số 2. Các đoạn đường đào xới cách nhau khoảng vài trăm mét, công trường thi công biến ven trục Đại lộ Thăng Long nham nhở gây hẹp đường lưu thông của các phương tiện, đất cát văng vãi làm mất an toàn giao thông. Đoạn đường trục Đại lộ Thăng Long đào xới sau đó căng dây nhưng lại không thấy máy móc và công nhân thi công. Mưa xuống biến đoạn công trường ngập nước, giống như cái bẫy chờ trực người đi đường. Người tham gia giao thông từng bị tai nạn ngã ra đường vì bùn đất từ các công trường kiểu này chảy ra làm trơn trượt. Theo tìm hiểu, dự án xây dựng, lắp đặt tuyến đường ống nước sạch sông Đà số 2 được khởi công từ tháng 10/2015, tuy nhiên, đến đầu tháng 5/2018, dự án mới rục rịch triển khai tiếp. Dự án này được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi lẽ đường ống nước sông Đà giai đoạn 1 liên tục bị vỡ trong quá trình sử dụng khiến sinh hoạt của hơn 70.000 hộ dân Thủ đô không ít lần bị đảo lộn. Nhiều cán bộ liên quan đến dự án này đã bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Hay vụ việc nguồn nước bị nhiễm dầu thải diễn ra vài năm trước. Đặc biệt, là những ý kiến lo ngại tranh cãi trong dư luận liên quan đến ống gang dẻo Trung Quốc. Cụ thể, Công ty Viwasupco đã lựa chọn nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt. Tuy nhiên, thông tin về việc nhà thầu Trung Quốc thắng thầu dự án đường ống nước sông Đà số 2 đã khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Ngày 6/4/2016, Thủ tướng đã chỉ đạo dừng ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc. Hiện tại, tiến độ thi công tại các điểm vẫn diễn ra ì ạch, có nơi đào đường xong căng dây rồi bỏ đó, có nơi máy móc tập kết vẫn nằm im. Trong khi đó các ống gang đang có dấu hiệu xuất hiện gỉ sét ở phần ngoài do bị phơi mưa phơi nắng lâu ngày. Theo các cơ quan truyền thông, thay vì nhà thầu Trung Quốc ban đầu thì nay đường ống sử dụng thi công được nhập khẩu từ Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Chất liệu là ống gang dẻo, đường kính từ 1,6m-1,8m. Tuy nhiên, thông tin ghi trên ống cho thấy, ống gang này được sản xuất bởi E.Nhất Group - là một Công ty cổ phần công nghiệp về gang thép có trụ sở chính tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trên website Công ty này cũng đăng nhiều hình ảnh và thông tin về dự án. Với tiến độ hiện tại, nhiều người đặt câu hỏi: Không biết khi nào đường ống mới hoàn thành và được đưa vào sử dụng, giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân Thủ đô?

