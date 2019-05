Cận cảnh siêu du thuyền 150 triệu USD đậu trên sông Sài Gòn

Những ngày gần đây, hình ảnh siêu du thuyền Aviva neo đậu tại cảng Sài Gòn thu hút sự quan tâm của người dân TP.HCM. Được biết, đây là du thuyền của một đoàn khách du lịch Anh đến TP.HCM từ ngày 30/4.



Theo CNBC, du thuyền Aviva nặng gần 4.200 tấn và có thể đạt tốc độ lên đến 20 hải lý. Đây là sản phẩm của hãng Abeking & Rasmussen (Đức) xuất xưởng năm 2017. Những người thợ tại Đức đã mất 3 năm để hoàn thành Aviva.



Với phần bụng màu xanh, phần thân trên gồm nhiều tầng được sơn màu bạc cùng điểm nhấn màu vàng, du thuyền trở nên nổi bật trên con sông giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.



Ngoài các sảnh rộng với nhiều tiện nghi, bên trên du thuyền có một sân tennis cỡ lớn với tổng giá trị 150 triệu USD.



Bên trong, Aviva có 6 cabin, đủ chỗ ngủ cho 12 người và được trang bị đầy đủ như một khách sạn cao cấp gồm hồ thủy lực Jacuzzi, thang máy, thiết bị tập gym, đàn piano, khu vực cho phòng tắm và bơi.



Cũng theo CNBC, siêu du thuyền Aviva thuộc sở hữu của doanh nhân Joe Lewis, 82 tuổi, tỷ phú giàu thứ 6 tại Anh với khối tài sản ước tỉnh 5 tỷ USD. Ông cũng được biết là một trong những cổ đông lớn của câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur.



Với chiều dài 98 m, siêu du thuyền Aviva của tỷ phú Joe Lewis nằm trong top 50 du thuyền dài nhất thế giới. Điều đặc biệt là Aviva được trang bị "zero speed stabilizers" (Bộ ổn định tốc độ zero), giúp cho du thuyền luôn giữ ổn định khi neo đậu, ngay cả ở những vùng nước dập dềnh sóng lớn.



Ngoài ra, thiết kế mới của thân tàu giúp giảm đến 20% lực cản nước, do vậy giảm đáng kể nhiên liệu cũng như công suất hoạt động của động cơ. Trước đó, 2 siêu du thuyền cùng tên được sản xuất tại Feadship (Hà Lan) và Lemwerder (Đức) có chiều dài lần lượt là 62 m và 68 m.



Hiện tại, du thuyền nằm bên cảng Sài Gòn, khó tiếp cận. Theo quan sát, chỉ có một vài phục vụ xuất hiện trên boong tàu.

Theo thông tin dự kiến, ngày 5/5, siêu du thuyền sẽ rời bến để xuất phát tới các địa điểm tiếp theo.

