Cận cảnh loạt bonsai “phong thủy” được nhiều đại gia săn lùng

Ở Việt Nam, cây sanh là loại cây bonsai nằm trong bộ Tứ Linh, rất được ưa chuộng. Sanh là cây thân gỗ, có khả năng phân cành cao, trên thân hoặc cành thường là hình các u và các sống gờ do có khả năng sinh trưởng mạnh, nhiều cành lá, nhánh, lá cây xanh tốt. Rễ sanh nằm dưới đất và hình thành từ cành hoặc thân. Đặc biệt, phần thân và cành cây sanh dẻo dễ uốn, tạo thế đẹp. Lá sanh dày, phân bố mật độ cao tạo tán xum xuê nên thường được trồng tạo cảnh quan trong công viên, khuôn viên công sở, sân vườn biệt thự,... Sanh lại là cây dễ sống, phát triển tốt, không tốn quá nhiều công chăm sóc. Cây sanh bonsai có giá trị nghệ thuật cao, mang đến vẻ đẹp sang trọng, bề thế nên được nhiều đại gia ưa chuộng. Theo quan niệm về mặt phong thủy, cây sanh có nghĩa là "trường sinh", được cho rằng sẽ mang đến tài lộc, may mắn cho gia chủ. Ngoài cây sanh, cây duối cũng là loại bonsai được nhiều đại gia ưa chuộng. Cây duối ít sâu bệnh và có tuổi thọ cao, có sức sống mãnh liệt, thích nghi với mọi điều kiện, mọi môi trường sống, được mệnh danh là "vua của các loài cây cảnh". Những người chơi cây cảnh không chỉ quan tâm về giá trị thẩm mỹ của cây mà còn đặc biệt quan tâm tới yếu tố phong thủy. Với quan niệm này, cây duối được cho là mang lại may mắn cho gia chủ.

