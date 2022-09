Cận cảnh khoét núi, đào hầm để xây cao tốc nối Nghệ An - Hà Tĩnh

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài gần 50 km (nằm trên địa phận 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), được ký kết hợp đồng BOT. Công trình được chia làm 4 gói thầu, khởi công vào tháng 5/2021 với tổng mức đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng (nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng, còn lại là vốn Nhà nước). (Ảnh: Zing). Giai đoạn 1 của dự án được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh có 6 làn đường, nền đường rộng 32,25m. Công trình dự kiến hoàn thành cuối 2024, thời gian khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Trao đổi với Zing, đại diện Ban quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải, cho biết đây là dự án đầu tiên trong 3 cao tốc Bắc - Nam theo hình thức công tư PPP được triển khai. Giai đoạn 1 dự án có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Khi hoàn chỉnh sẽ nâng lên 6 làn đường, nền đường rộng 32,25 m. Công trình dự kiến hoàn thành cuối 2024, thời gian khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Điểm đầu dự án thuộc xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, tiếp nối cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (Thanh Hóa - Nghệ An). Điểm cuối nối quốc lộ 8A đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Giáo dục&Thời đại). Một cán bộ kỹ thuật cho biết, để đảm bảo tiến độ, hầm Thần Vũ sẽ được đào từ cả 2 phía. (Ảnh: Giáo dục&Thời đại). Sau khi máy móc đào đất đá trong núi, công nhân sẽ dọn đất đá ra ngoài rồi ghim một lớp thép trên nóc hầm, đặt miếng đệm sắt, siết chặt đai ốc để làm kết cấu chống đỡ. Mái hầm thi công đến đâu sẽ được phun bê tông tươi gia cố chắc đến đó. (Ảnh: Giáo dục&Thời đại). Công trường hầm Thần Vũ nối xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu) và xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). (Ảnh: Zing). Những ngày cuối tháng 8, tại gói thầu hầm Thần Vũ (dài hơn 1,1km, khởi công ngày 21/7) nối xã Diễn Phú (huyện Diễn Châu) và xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc). Hai nhà thầu là Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 huy động công nhân, máy móc làm việc liên tục. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Các đơn vị nhà thầu tập trung vật tư, máy móc, thiết bị và huy động tối đa nhân lực để gấp rút triển khai thi công hầm Thần Vũ. Ảnh: Zing). Hầm xuyên núi Thần Vũ được đánh giá có địa chất yếu nên quá trình thi công phải vừa làm vừa gia cố. Tại công trình phía Bắc hầm Thần Vũ, mỗi nhà thầu thi công hiện có khoảng 100 cán bộ, công nhân, chia 3 ca làm việc 24/24h để đảm bảo tiến độ. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng các công nhân trên công trường vẫn căng mình làm việc để đảm bảo tiến độ cho dự án. Ảnh: Giáo dục&Thời đại). Tại Nghệ An, công trình đi qua 21 xã thuộc 3 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Phần diện tích đất cần thu hồi khoảng hơn 360 ha, số hộ dân tái định cư gần 350. Đến nay, các nhà thầu đang triển khai thi công, xử lý nền đất yếu, đào hầm, làm cầu. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam nối hai huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và Đức Thọ (Hà Tĩnh) có chiều dài hơn 4km, rộng 17m là công trình quan trọng của dự án. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh). Tại công trường cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam và sông La Giang, nối hai huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) và Đức Thọ (Hà Tĩnh), công nhân cùng máy móc của 4 nhà thầu đang cấp tập triển khai thi công. Cầu có chiều dài hơn 4 km, rộng 17 m. (Ảnh: Zing). Việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có vai trò hết sức quan trọng, thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP-AN của cả nước nói chung và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

