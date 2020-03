Cận cảnh hàng nghìn m2 đất sạt lở do doanh nghiệp “tận hủy” tài nguyên cát trên sông Lô

Nhiều người dân ở khu 3 Tử Đà thuộc xã Bình Phú (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cho biết, nhiều năm qua, các doanh nghiệp rầm rộ kéo nhau về đây tìm mọi cách để được khai thác cát trên sông Lô khiến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân địa phương bị đảo lộn, luôn trong tình trạng lo lắng, bất an. Điển hình là hoạt động khai thác cát của Công ty CP Thái Sơn E&C - chi nhánh tại Phú Thọ. Các thuyền, bè quốc cát "dàn trận" trên sông Lô, đoạn trạm bơm mới của xã Bình Phú khai thác cát rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Mặc dù khai thác cát rầm rộ, nhưng hầu hết các tàu thuyền ở đây đều không thấy ghi biển số, nhãn hiệu rõ ràng. Máy móc "tận hủy" tài nguyên cát trên sông Lô rầm rộ. Đáng chú ý là ở gần khu vực khai thác cát của Công ty CP Thái Sơn E&C (ở xã Bình Phú) đã và đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng với chiều cao khoảng 4m so với mực nước sông, chạy dài hàng trăm mét và ăn sâu vào những cánh đồng trồng ngô của người dân. Hàng nghìn m2 đất hoa màu của người dân bị sạt lở xuống sông Lô do hoạt động khai thác cát gần với khu vực mỏ của Công ty CP Thái Sơn E&C. Những vết sạt lở kéo dài "ăn" sâu vào phía bên trong bờ sông Lô và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các đoạn sông Lô chảy qua địa bàn xã Bình Phú dày đặc tàu khai thác. Trước đó, tháng 6/2019, Công ty CP Thái Sơn E&C bất ngờ bị Thanh tra tỉnh Phú Thọ lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản, UBND tỉnh Phú Thọ sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khai thác khoáng sản với số tiền 100 triệu đồng với doanh nghiệp này, vì lý do đã khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới của độ sâu được phép khai thác. Công ty CP Thái Sơn E&C còn bị xử phạt bổ sung bằng cách tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản 4 tháng (kể từ ngày 31/5/2019). Mặc dù PV đã liên hệ và đặt lịch công tác với UBND xã Bình Phú, nhưng đến nay đã hơn 1 tuần trôi qua (từ ngày 17/2/2020), lãnh đạo xã này vẫn im lặng với báo chí.

Nhiều người dân ở khu 3 Tử Đà thuộc xã Bình Phú (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) cho biết, nhiều năm qua, các doanh nghiệp rầm rộ kéo nhau về đây tìm mọi cách để được khai thác cát trên sông Lô khiến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân địa phương bị đảo lộn, luôn trong tình trạng lo lắng, bất an. Điển hình là hoạt động khai thác cát của Công ty CP Thái Sơn E&C - chi nhánh tại Phú Thọ. Các thuyền, bè quốc cát "dàn trận" trên sông Lô, đoạn trạm bơm mới của xã Bình Phú khai thác cát rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Mặc dù khai thác cát rầm rộ, nhưng hầu hết các tàu thuyền ở đây đều không thấy ghi biển số, nhãn hiệu rõ ràng. Máy móc "tận hủy" tài nguyên cát trên sông Lô rầm rộ. Đáng chú ý là ở gần khu vực khai thác cát của Công ty CP Thái Sơn E&C (ở xã Bình Phú) đã và đang xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng với chiều cao khoảng 4m so với mực nước sông, chạy dài hàng trăm mét và ăn sâu vào những cánh đồng trồng ngô của người dân. Hàng nghìn m2 đất hoa màu của người dân bị sạt lở xuống sông Lô do hoạt động khai thác cát gần với khu vực mỏ của Công ty CP Thái Sơn E&C. Những vết sạt lở kéo dài "ăn" sâu vào phía bên trong bờ sông Lô và chưa có dấu hiệu dừng lại. Các đoạn sông Lô chảy qua địa bàn xã Bình Phú dày đặc tàu khai thác. Trước đó, tháng 6/2019, Công ty CP Thái Sơn E&C bất ngờ bị Thanh tra tỉnh Phú Thọ lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản, UBND tỉnh Phú Thọ sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khai thác khoáng sản với số tiền 100 triệu đồng với doanh nghiệp này, vì lý do đã khai thác khoáng sản vượt quá phạm vi ranh giới của độ sâu được phép khai thác. Công ty CP Thái Sơn E&C còn bị xử phạt bổ sung bằng cách tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản 4 tháng (kể từ ngày 31/5/2019). Mặc dù PV đã liên hệ và đặt lịch công tác với UBND xã Bình Phú, nhưng đến nay đã hơn 1 tuần trôi qua (từ ngày 17/2/2020), lãnh đạo xã này vẫn im lặng với báo chí.