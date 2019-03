Cảm xúc trái chiều của vợ chồng 'vua cà phê' sau phiên tòa ly hôn

Sáng 27/3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tới tòa khá sớm. Khác với những ngày xét xử trước, ông không khoác áo vest đen bên ngoài, thay vào đó là chiếc áo gile đen. Như thường lệ, trước mỗi buổi xét xử, ông Vũ thoải mái, vui vẻ trả lời các câu hỏi của phóng viên về các vấn đề của cuộc sống, về Trung Nguyên. Khoảng 8h, bà Thảo cùng đại diện của mình cũng vào phòng xét xử. Hai người liên tục trao đổi trước khi HĐXX bước vào làm việc. 3 tuần trước, phiên tòa tạm dừng với lý do để xác minh số dư tài khoản gồm tiền, vàng trị giá hơn 2.100 tỷ đứng tên bà Thảo tại ngân hàng BIDV, Vietcombank và Eximbank. Đây là yêu cầu phản tố của ông Vũ tại tòa vì cho rằng là tài sản chung của vợ chồng cần phải phân chia. Phía bà Thảo không đồng ý vì cho rằng ông Vũ đã rút phần yêu cầu này và nhấn mạnh tiền đã hết sau thời điểm tòa xác minh. Trong các buổi xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo thu hút rất nhiều người theo dõi. Hôm nay, chủ tọa nhắc lại lý do phiên tòa tạm dừng trước đó là để xác minh số dư tài khoản của bà Thảo tại các ngân hàng. Chủ tọa công bố, theo xác minh, số dư tài khoản của bà Thảo tính đến thời điểm này chỉ riêng Eximbank còn 1,3 tỷ đồng. Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX quyết định quay lại phần xét hỏi về số tiền này. Phía ông Vũ khẳng định khoản tiền phản tố 2.100 tỷ là tiền trong tài sản chung, đã được làm rõ trước tòa. "Chúng tôi cho rằng là tài sản chung. Nguyên đơn nếu như không có xác nhận đã chi tiêu vào khoản nào thì đây là tài khoản cá nhân của nguyên đơn nên chúng tôi không có câu hỏi nào thêm:, đại diện phía ông Vũ nói. Còn phía bà Thảo cho rằng nếu tòa làm theo quy định pháp luật thì không kéo dài đến hôm nay. "Nếu ông Vũ cho rằng tài sản chung thì căn cứ tạo lập tài sản chung là gì?", đại diện bà Thảo hỏi. Tham gia xét hỏi, đại diện VKS đề nghị phía bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói về nguồn gốc số tiền 2.100 tỷ mà ông cho rằng là tài sản tạo lập trong thời kỳ hôn nhân và đề nghị chia theo tỷ lệ 7:3. “Tiền ở đâu mà có? Do hoạt động kinh doanh hay sao?”, VKS hỏi. Người đại diện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói: “Là tiền thu nhập của 2 vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, kết quả kinh doanh”. Đại diện của ông Vũ nói vợ chồng bà Thảo có lương, có cổ tức rõ ràng, chỉ cần yêu cầu các công ty cung cấp số liệu sẽ sáng tỏ. "Nếu số đó vượt qua cổ tức mà vẫn đòi được chia thì có lẽ phạm vào tội trốn thuế chứ không phải cứ đòi chia”, vị đại diện đề nghị tòa làm rõ và nhấn mạnh luật quy định rõ về thời điểm tạo lập, yêu cầu tạo lập thì mới chia được, còn yêu cầu tại phiên tòa là có dấu hiệu cản trở tố tụng. Khi HĐXX thông báo kết thúc phần xét hỏi, bà Thảo đề nghị hỏi ông Vũ. "Anh muốn chia tài khoản trong tài khoản của em, tiền đó ở đâu ra. Từ khi mình cưới nhau đến giờ, anh có bao giờ chuyển cho em đồng nào hay không?”, bà Thảo hỏi. Người đại diện định trả lời thì bà Thảo không đồng ý, đề nghị chính ông Vũ phải trả lời. "Câu hỏi này chỉ mình anh Vũ mới trả lời được thôi. Luật sư không thể trả lời được. Từ khi cưới nhau, anh có đưa em giữ đồng nào hay chuyển vào tài khoản em một đồng nào hay không? Tôi cần anh Vũ trả lời”, bà Thảo tha thiết. Ông Vũ định không trả lời nhưng trước sự đôi co hai phía, ông Vũ đứng dậy, cầm mic nói: "Nói lời nào cũng chạm nỗi đau. Gần như tôi im lặng, cái nào nói đã nói rồi. Gia đình, ai cũng hiểu. Hãy nói bằng cái lòng của cô. 5 năm nay tôi cũng không ai muốn nói cái gì hết. Cô đừng đứng đây mà đôi co. Tiền ở đâu? Phản tố cũng vậy, thẩm phán biết hết. Tôi đã nói để Trung Nguyên cho Qua. Tiền 20 năm nay có ai giành đồng nào...". Lúc 14h40, HĐXX thông báo nghị án. Sau đó, chủ tọa phiên tòa đọc phán quyết vụ ly hôn vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên. Sau khoảng hai giờ đọc phát quyết, HĐXX đánh giá hai bên mâu thuẫn trầm trọng. Việc bà Thảo, ông Vũ cùng đề nghị tòa chấp nhận cho ly hôn là hoàn toàn hợp lý. Do đó, HĐXX đồng ý với sự thỏa thuận của hai bên. Theo đó, 4 đứa con sẽ do bà Thảo nuôi. Ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con 10 tỷ đồng/năm tính từ năm 2013 cho đến khi học xong đại học. Việc bà Thảo cho rằng ông Vũ mải mê thiền định mà không quan tâm đến công ty, tòa nhận thấy căn cứ vào báo cáo kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Trung Nguyên đều duy trì phát triển ở 650 tỷ đồng trở lên. Mặc dù kiện cáo ảnh hưởng nhưng công ty vẫn phát triển. Nên tòa xét thấy phải chia cho ông Vũ nhiều hơn nhưng vẫn phải đảm bảo cho công sức bà Thảo. Tòa nhận thấy cần phải chia cho ông Vũ 60%, bà Thảo 40%. Về tài sản là tiền, vàng, tòa nhận thấy trong trường hợp không có căn cứ chứng minh tài sản đang có tranh chấp là tài sản riêng mỗi bên thì tài sản đang tranh chấp là tài sản chung. Do đó, về nguyên tắc, khoản tiền trong tài khoản bà Thảo gửi được tính lãi và bà Thảo đã được hưởng. Ông Vũ không yêu cầu tính lãi là có lợi cho bà Thảo. Tòa giao ông Vũ tất cả cổ phần trong các công ty của Tập đoàn Trung Nguyên tương ứng các tỷ lệ cổ phần đã nêu. Sau khi HĐXX tuyên, ông Vũ vội vã rời tòa với tâm trạng khá vui. Ông đã từ chối trả lời báo chí. Về phía bà Thảo được giao tiền, vàng, bất động sản đang quản lý, quyền sử dụng đất và gắn liền với đất gồm 7 bất động sản trị giá 375 tỷ; tài sản quy ra tiền tương đương hơn 1.700 tỷ. Và ông Vũ có trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch 1.200 tỷ cho bà Thảo. Theo bản án, tòa đình chỉ các yêu cầu khác đối với các công ty phát sinh với tư cách cổ đông, thành viên công ty; hủy các biện pháp khẩn cấp tạm thời; tách quan hệ liên quan Trung Nguyên Singapore thành vụ kiện khác. Thời điểm sau khi kết thúc phiên tòa, bà Hoàng Lê Diệp Thảo bật khóc rời tòa. Trả lời Zing.vn, bà Thảo nói: "Một bản án quá bất công với mẹ con chúng tôi".

