Cá chép gắn mác cá sông bán đầy, người bán cá tiết lộ mẹo nhỏ không mua nhầm

Thời gian gần đây, trên chợ mạng xuất hiện nhiều người bán cá chép sông thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng. Tất cả người bán đều khẳng định, đó là những con cá chép quê được thả tự nhiên ở ao hồ, sông do người nhà đánh bắt được. Chị Hà (Thanh Trì, Hà Nội) mua trên mạng được một con cá chép quảng cáo là cá chép đồng 1,5 kg với giá 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi nấu canh dưa, chị Hà thấy hương vị không được thơm ngon như cá đồng tự nhiên. Chị Hà nói: "Người bán khẳng định đó là cá chép đồng tự nhiên nhưng khi nấu cá không ngon như đúng lời quảng cáo. Do đó, tôi nghĩ không loại trừ khả năng người bán "gắn mác" cá sông để hút khách hàng". Tương tự, cô Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho rằng mình bị mất tiền oan khi mua cá chép sông trên chợ mạng. Cô nói: "Nhìn bên ngoài thì khó để biết được cá chép tự nhiên hay cá chép nuôi nhưng khi ăn thì biết rõ. Tôi mua một lần và chắc chắn sẽ không mua lại lần thứ hai nữa". Chia sẻ về điều này, chị Thái (một người bán cá ở Hà Đông) cho biết, diện tích đồng ruộng, sông, suối ngày càng thu hẹp nên hiện rất khó để mua được cá chép tự nhiên. Theo chị Thái, người tiêu dùng có thể nhận dạng cá chép sống tự nhiên với cá chép nuôi bằng một vài đặc điểm như cá chép đánh bắt tự nhiên thì thân của chúng cứng, phần bụng nhỏ, da hơi vàng, da bụng hồng. Trong khi đó, cá chép nuôi có bụng to hơn, thân ngắn và thân màu trắng. Thêm nữa, cá chép nuôi theo lứa nên các con cá chép sẽ tương đối bằng nhau về cân nặng. Nguồn ảnh: Facebook. Video: Làng nuôi cá chép cúng ông công ông táo vào mùa | Mỗi ngày một nghề. Nguồn: ANTV.

