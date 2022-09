Bóc giá những loại quả đắt nhất thế giới của người Nhật

Táo Sekai-Ichi được coi là một trong những giống táo lớn nhất với trọng lượng lên tới 900 gram. Ảnh: TasteAtlas Do được trồng với số lượng giới hạn nên loại trái cây này có giá lên tới 21 USD/quả (gần 500.000 đồng). Ảnh: Getty Người Nhật Bản đã phát minh ra hơn 300 loại dâu tây thông qua quá trình lai tạo. Trong số 50 loại dâu đang có mặt trên thị trường, giống dâu tây Bạch Tuyết giá tới 10 USD/quả. Ảnh: Bokksu Để tạo ra màu sắc độc đáo này, người nông dân phải hạn chế lượng ánh sáng mặt trời để nó không bị đỏ. Ảnh: Chimi Farm Xoài Taiyo No Tamago được trồng độc quyền ở Miyazaki của Nhật Bản với độ ngọt cao và màu sắc tuyệt đẹp. Một số quả xoài có màu cam đậm, đỏ hoặc thậm chí cả màu tím. Ảnh: Bokksu Quy trình trồng và chăm sóc xoài Taiyo no Tamago đòi hỏi rất nhiều công phu từ việc bọc lưới cho từng trái để tạo hình hoàn hảo, đặt lưới dưới gốc cây để chống đổ ngã...Vì thế, xoài có giá lên tới 4.600 USD/cặp. Ảnh: Thefederal Trong cuộc đấu giá năm 2019 ở Nhật Bản, một chùm nho Ruby Roman 24 quả đã được bán với giá 11.000 USD. Ảnh: Bokksu Ruby Roman là một loại nho đỏ có nguồn gốc từ tỉnh Ishikawa và phải được kiểm tra nghiêm ngặt để được chứng nhận là nho Ruby Roman. Mỗi quả nho nặng hơn 20 gram với lượng đường tạo ngọt không quá 18%. Ảnh: Bokksu Dưa hấu đen Densuke được mệnh danh "vua" của các loại dưa hấu trên thế giới. Quả dưa hấu vỏ đen này lập kỷ lục khi người mua trả giá gần 6.000 USD/quả. Ảnh: Tasteatlas Dưa hấu đen có giá đắt bởi mỗi mùa vụ chỉ thu hoạch được gần 100 quả tại thành phố Hokkaido. Ảnh: Tasteatlas Ở Yubari, Hokkaido (Nhật Bản) bạn có thể tìm thấy loại dưa đắt nhất thế giới có tên Yubari. Giống dưa vàng nổi tiếng ở Nhật Bản từng đạt kỷ lục trong buổi đấu giá hồi tháng 5/2019 ở mức 45.000 USD/cặp. Ảnh: Hawaii Public Radio Video: Bán 2 chỉ vàng mới mua được chùm nho đắt nhất thế giới. Nguồn: HTV7

