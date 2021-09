"Bóc" giá bộ sưu tập túi xách hàng hiệu tiền tỷ của Thủy Tiên

Xuất hiện tại ngân hàng chiều 17/9 để làm thủ tục sao kê, Thủy Tiên gây sốt khi mang theo chiếc túi xách ngọc trai hàng hiệu trị giá khoảng 10 triệu đồng. Ảnh: FBNV Trên thực tế, đây chỉ là một trong số rất nhiều túi xách hàng hiệu của nữ ca sĩ. Cô sở hữu cả một bộ sưu tập túi đến từ thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Gucci, Hermès Birkin...Ảnh: Internet Năm 2012, Thủy Tiên từng kiêu hãnh đi dự sự kiện với chiếc đồng hồ Bvlgari Serpenti 7 Coil Watch trị giá 4 tỷ do ông xã tặng và chiếc túi của thương hiệu Serpenti trị giá khoảng 60 triệu đồng. Ảnh: Internet Ca sĩ Thủy Tiên cũng sở hữu một chiếc Bvlgari Serpenti da rắn khác màu xanh. Chiếc túi này có giá khoảng 80 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet Chanel cũng là một thương hiệu yêu thích của Thủy Tiên. Cô sở hữu một chiếc Chanel flap bag da thường size jumbo có giá khoảng 90 triệu vào thời điểm năm 2012. Ảnh: TTT Sau đó, nữ ca sĩ lại xuất hiện tại sự kiện cùng chiếc túi Chanel Classic Flab size jumbo khác nhưng màu be và da caviar có giá trên 90 triệu đồng. Ảnh: Internet Chiếc túi Dior size Medium màu hồng xinh xắn này cũng là món đồ yêu thích của Thủy Tiên. Túi đến từ nhà mốt Dior có tên là Be Dior, giá khoảng 105 triệu đồng. Ảnh: Internet Thời điểm 2015 khi chụp bức ảnh này, mẫu túi xách Hermès Birkin size 30 da epsom màu vàng của Thủy Tiên có giá từ 300 - 409 triệu đồng tùy loại da và size túi. Ảnh: Internet Thủy Tiên duyên dáng cùng clutch Bottega Veneta 60 triệu đồng. Ảnh: Internet Thuỷ Tiên từng gây chú ý với chiếc túi “bom đạn” của Chanel, giá trị ước tính tầm 250 - 300 triệu đồng. Ảnh: Internet Ngoài ra, bộ sưu tập túi hàng hiệu của Thủy Tiên còn có Louis Vuitton Capucines (85 triệu đồng), Hermès Kelly (220 triệu đồng) và Louis Vuitton Egg Bag (105 triệu đồng)...Ảnh: Internet Video: Xem video "Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê từ thiện". Nguồn Thủy Tiên

