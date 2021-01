Bỏ túi mẹo nhận biết thực phẩm kém chất lượng trong dịp Tết

Là nguyên liệu không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán nhưng thịt lợn lại nằm trong nhóm thực phẩm kém chất lượng mà người tiêu dùng dễ gặp phải. Thịt lợn sạch là thịt không tồn dư thuốc hóa học, không nuôi bằng cám tăng trọng, không có ký sinh trùng và không có chất bảo quản. Thịt lợn tươi ngon thường có màu đỏ tươi, bề thịt hơi se lại da trắng hồng, mặt cắt thịt có màu hồng sáng. Nếu thịt ôi đã để lâu ngày sẽ có màu sắc nhợt nhạt, mỡ tối màu không có kết dính. Có thể cắt thịt theo thớ dọc và quan sát. Nếu miếng thịt có những đốm trắng to bằng đầu kim, hoặc thớ thịt có hình sợi hay hình bầu dục to thì thịt đã bị nhiễm giun sán. Khi chọn thịt bò hãy chọn miếng thịt bò đỏ tươi không sẫm màu có sự đàn hồi tốt khi ấn vào, đặc biệt sờ vào thớ thịt không bị lạnh. Ngoài thịt lợn, thịt gà cũng được ưa chuộng trong dịp Tết. Và vì lợi nhuận, nhiều tiểu thương tìm mọi cách để “qua mặt” người dân bằng những loại thịt gà hàng kém chất lượng. Một trong những mánh khóe làm tăng trọng lượng gà của người bán là bơm nước vào bên trong thịt gà. Gà bị bơm nước sẽ không có vị ngọt đặc trưng, thịt sẽ nhạt và nhão hơn. Hai vị trí được thương lái bơm nước nhiều nhất là đùi và lườn. Thớ thịt gà sau khi bị bơm nước sẽ dày và to hơn, khi ấn nhẹ vào phần thịt sẽ thấy bùng nhùng và chảy nước. Với cá, nên để ý phần mắt. Nếu là loại cá ngon thì mắt sẽ lồi ra trong veo, giác mạc trong suốt đàn hồi và có thể thấy rõ phần con ngươi bên trong. Còn cá ươn thì mắt có màu trắng đục hoặc xỉn màu. Mang cá tươi có màu đỏ hồng, không phải màu xám, nâu, nhiều chất nhờn hay mùi hôi khó chịu như cá ươn. Để nhận biết mứt Tết ngâm hóa chất hay không, người tiêu dùng có thể quan sát màu sắc. Màu của mứt bị ngâm hóa chất sẽ đậm hơn bình thường, chất tạo màu sẽ khiến mứt trở nên dẻo và dai hơn. Đặc biệt, người dùng cần tránh mua các sản phẩm có lượng đường ít nhưng độ ẩm lại cao và có hạn sử dụng lâu. Với rau củ quả, nên chọn loại có màu tự nhiên, không quá đẹp vì dễ có thuốc kích thích để giữ màu. Dù mua ở đâu thì cũng phải lựa loại còn tươi, nguyên cuống không dập nát, héo úa hay có đốm màu lạ. Nguồn ảnh: Internet Video: Liên tiếp phát hiện thực phẩm bẩn tại trường mầm non Thanh Khương. Nguồn: VTV24

