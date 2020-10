Bí mật đằng sau chiêu trò “giảm giá” cực sâu của các cửa hàng

Giảm giá được xem là một trong những chương trình khuyến mại phổ biến nhằm kích thích người tiêu dùng của các cửa hàng. Thậm chí, nhiều cửa hàng giảm mạnh từ 30% - 50% - 80% hay mua 1 tặng 1. Ít ai biết, những lần khuyến mại lớn này là cơ hội lớn để các shop xả hàng tồn cũ, hàng hết size…. Trên thực tế, khi muốn hạ giá 50% trở lên toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng, nhân viên phải dọn sạch hàng mới ra và đưa thêm đồ cũ vào. Theo một số nhân viên bán hàng, các chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 thực chất cũng chỉ là "mánh khóe". Bởi, sản phẩm được tặng có thể chỉ là đôi tất, dây buộc tóc, sản phẩm làm sạch giày... Có thể bạn nghĩ rằng việc giảm giá sẽ khiến các cửa hàng kinh doanh thua lỗ nhưng thực chất, có những mặt hàng giảm giá đến 70% cửa hàng vẫn thu được lãi. Lý do là có những sản phẩm nhập về đã được cửa hàng nâng giá lên tới 2-3 lần so với giá gốc. Do đó, nếu cửa hàng có ghi biển giảm giá 50% hoặc giảm sâu hơn nữa thì vẫn có lãi. Theo vị Giám đốc sáng tạo một thương hiệu thời trang, các sản phẩm trong chương trình khuyến mại lớn không hẳn là hàng lỗi mốt, tồn kho. Đối với ngành thời trang, khi giảm giá 50-70% cho mỗi sản phẩm, đơn vị kinh doanh vẫn có thể có lời. Hơn nữa, mức giảm giá thực chất mà các thương hiệu có thể chịu được chỉ khoảng 20% với hàng mới, còn hàng tồn cần phải bán tháo để tránh đọng vốn là chuyện khác. Nguồn ảnh: Internet Video: Thanh long giảm giá chỉ còn 1 nửa sau 10 ngày. Nguồn: VTV24

Giảm giá được xem là một trong những chương trình khuyến mại phổ biến nhằm kích thích người tiêu dùng của các cửa hàng. Thậm chí, nhiều cửa hàng giảm mạnh từ 30% - 50% - 80% hay mua 1 tặng 1. Ít ai biết, những lần khuyến mại lớn này là cơ hội lớn để các shop xả hàng tồn cũ, hàng hết size…. Trên thực tế, khi muốn hạ giá 50% trở lên toàn bộ sản phẩm trong cửa hàng, nhân viên phải dọn sạch hàng mới ra và đưa thêm đồ cũ vào. Theo một số nhân viên bán hàng, các chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 thực chất cũng chỉ là "mánh khóe". Bởi, sản phẩm được tặng có thể chỉ là đôi tất, dây buộc tóc, sản phẩm làm sạch giày... Có thể bạn nghĩ rằng việc giảm giá sẽ khiến các cửa hàng kinh doanh thua lỗ nhưng thực chất, có những mặt hàng giảm giá đến 70% cửa hàng vẫn thu được lãi. Lý do là có những sản phẩm nhập về đã được cửa hàng nâng giá lên tới 2-3 lần so với giá gốc. Do đó, nếu cửa hàng có ghi biển giảm giá 50% hoặc giảm sâu hơn nữa thì vẫn có lãi. Theo vị Giám đốc sáng tạo một thương hiệu thời trang, các sản phẩm trong chương trình khuyến mại lớn không hẳn là hàng lỗi mốt, tồn kho. Đối với ngành thời trang, khi giảm giá 50-70% cho mỗi sản phẩm, đơn vị kinh doanh vẫn có thể có lời. Hơn nữa, mức giảm giá thực chất mà các thương hiệu có thể chịu được chỉ khoảng 20% với hàng mới, còn hàng tồn cần phải bán tháo để tránh đọng vốn là chuyện khác. Nguồn ảnh: Internet Video: Thanh long giảm giá chỉ còn 1 nửa sau 10 ngày. Nguồn: VTV24