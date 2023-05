Bên trong căn hộ sang trọng và lãng mạn của MC Diệp Chi

Diệp Chi là một trong những MC/BTV giàu kinh nghiệm của VTV. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nữ MC còn sở hữu một căn hộ sang chảnh tại Hà Nội, nơi cô đang sống cùng con gái Sumo (An Nhiên). Căn nhà do chính MC Diệp Chi lên ý tưởng thiết kế. Nội thất cũng do một tay cô mua sắm, trang trí. Mới đây, Diệp Chi chia sẻ cô con gái chăm chỉ, tự giác, qua đó cũng để lộ không gian sống của 2 mẹ con. Phòng ngủ của con gái MC Diệp Chi gọn gàng, sạch sẽ. Góc học tập màu sắc do An Nhiên tự bày biện, trang trí. Góc để sách của Sumo và mấy bức tranh cô bé vẽ mà mẹ chưa tìm được chỗ treo. Con gái nữ MC có cả "kho tàng" thú bông đặt cạnh cửa sổ. Từ khung cửa sổ này ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Phòng khách trong căn hộ của MC Diệp Chi sáng bóng, thường xuyên được tô điểm bằng những loài hoa xinh xắn. Khu bếp hiện đại cũng có nhiều bình hoa xinh xắn. Bình cẩm tú cầu rực sáng một góc nhà. Phòng giải trí của 2 mẹ con Diệp Chi riêng tư hơn nhờ có cửa kính ray trượt. Bồn tắm để nữ MC thư giãn mỗi ngày. Nguồn ảnh: FBNV Video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ

Diệp Chi là một trong những MC/BTV giàu kinh nghiệm của VTV. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nữ MC còn sở hữu một căn hộ sang chảnh tại Hà Nội, nơi cô đang sống cùng con gái Sumo (An Nhiên). Căn nhà do chính MC Diệp Chi lên ý tưởng thiết kế. Nội thất cũng do một tay cô mua sắm, trang trí. Mới đây, Diệp Chi chia sẻ cô con gái chăm chỉ, tự giác, qua đó cũng để lộ không gian sống của 2 mẹ con. Phòng ngủ của con gái MC Diệp Chi gọn gàng, sạch sẽ. Góc học tập màu sắc do An Nhiên tự bày biện, trang trí. Góc để sách của Sumo và mấy bức tranh cô bé vẽ mà mẹ chưa tìm được chỗ treo. Con gái nữ MC có cả "kho tàng" thú bông đặt cạnh cửa sổ. Từ khung cửa sổ này ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp. Phòng khách trong căn hộ của MC Diệp Chi sáng bóng, thường xuyên được tô điểm bằng những loài hoa xinh xắn. Khu bếp hiện đại cũng có nhiều bình hoa xinh xắn. Bình cẩm tú cầu rực sáng một góc nhà. Phòng giải trí của 2 mẹ con Diệp Chi riêng tư hơn nhờ có cửa kính ray trượt. Bồn tắm để nữ MC thư giãn mỗi ngày. Nguồn ảnh: FBNV Video: Bí ẩn ngôi biệt thự bỏ hoang, bên trong là kho đồ hiệu trăm tỉ