Bật mí về thứ bỏ đi thành rau khiến nhà giàu thèm khát

Chồi hoa bia là một trong những loại rau đắt nhất trên thị trường toàn cầu với giá từ 1.000 -1.500 USD (23 – 35 triệu đồng) mỗi kg. Chúng là ngọn màu xanh lá cây của cây hoa bia, được sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn. Ít ai biết, khi ngành công nghiệp bia mới phát triển, những chiếc chồi non không thể nở ra hoa bia được coi là thứ bỏ đi, hay sản phẩm thừa của nền công nghiệp. Tuy nhiên, ngày nay nó đã trở thành loại rau đắt đỏ được giới nhà giàu săn lùng. Một trong những lý do khiến chồi hoa bia đắt tiền là việc trồng và thu hoạch chúng tốn nhiều công sức.Hoa bia chỉ đâm chồi một lần vào mùa xuân, khoảng tháng 4 hàng năm rồi nhanh chóng lụi đi. Do kén chọn môi trường sống nên hoa bia chỉ được trồng nhiều ở Anh, Bỉ, Hà Lan. Thông thường, chồi hoa bia thu hoạch vào tháng 3, khi tiết trời mùa xuân trở nên ấm áp và bớt khắc nghiệt hơn. Công đoạn thu hoạch chồi hoa bia cũng rất cầu kỳ. Do không mọc theo hàng lối nên việc thu hoạch phải hoàn toàn thực hiện bằng tay. Người thu hoạch phải tỉ mẩn tìm những chiếc chồi mọc trong tán lá. Chúng rất nhỏ, phải nghìn chồi hoa bia mới đầy được một túi. Ngày nay, chồi hoa bia được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn đặc sản đẳng cấp tại các nhà hàng, khách sạn. Nhiều đầu bếp trên thế giới xem chồi hoa bia như là một thứ nguyên liệu tuyệt vời để chế biến, làm nên tên tuổi của họ. Nguồn ảnh: Getty Image Video: Món ăn ngon từ... úp nồi. Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

Chồi hoa bia là một trong những loại rau đắt nhất trên thị trường toàn cầu với giá từ 1.000 -1.500 USD (23 – 35 triệu đồng) mỗi kg. Chúng là ngọn màu xanh lá cây của cây hoa bia, được sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn. Ít ai biết, khi ngành công nghiệp bia mới phát triển, những chiếc chồi non không thể nở ra hoa bia được coi là thứ bỏ đi, hay sản phẩm thừa của nền công nghiệp. Tuy nhiên, ngày nay nó đã trở thành loại rau đắt đỏ được giới nhà giàu săn lùng. Một trong những lý do khiến chồi hoa bia đắt tiền là việc trồng và thu hoạch chúng tốn nhiều công sức. Hoa bia chỉ đâm chồi một lần vào mùa xuân, khoảng tháng 4 hàng năm rồi nhanh chóng lụi đi. Do kén chọn môi trường sống nên hoa bia chỉ được trồng nhiều ở Anh, Bỉ, Hà Lan. Thông thường, chồi hoa bia thu hoạch vào tháng 3, khi tiết trời mùa xuân trở nên ấm áp và bớt khắc nghiệt hơn. Công đoạn thu hoạch chồi hoa bia cũng rất cầu kỳ. Do không mọc theo hàng lối nên việc thu hoạch phải hoàn toàn thực hiện bằng tay. Người thu hoạch phải tỉ mẩn tìm những chiếc chồi mọc trong tán lá. Chúng rất nhỏ, phải nghìn chồi hoa bia mới đầy được một túi. Ngày nay, chồi hoa bia được sử dụng để chế biến thành nhiều món ăn đặc sản đẳng cấp tại các nhà hàng, khách sạn. Nhiều đầu bếp trên thế giới xem chồi hoa bia như là một thứ nguyên liệu tuyệt vời để chế biến, làm nên tên tuổi của họ. Nguồn ảnh: Getty Image Video: Món ăn ngon từ... úp nồi. Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT